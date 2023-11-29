Kütüpİstanbul I Beyoğlu'ndaki Kütüphaneleri Geziyoruz

İstanbul'da aynı semtte birbirine yakın kütüphaneleri tanıttığımız, Kütüpistanbul'un dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Serimizin dördüncü bölümünde, Beyoğlu'ndaki kütüphaneleri geziyoruz...

📍HASKÖY MİLLET KÜTÜHANESİ

📌Tarihi bir sinagog olan bu yapı, tam bir yıl önce Beyoğlu Belediyesi tarafından kütüphane olarak hizmete açıldı.

📌Aynı anda toplamda yüz kişinin ders çalışabildiği bu kütüphanede toplamda yedi bin kitap bulunuyor.

⚠️ Hasköy Millet Kütüphanesi'ni diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise resmi ve dini bayramlar da açık olması.

📌Hasköy Millet Kütüphanesi tarihi bina ve sonradan eklenen yapı olmak üzere 2 kısımdan oluşuyor.

⚠️Şunu da belirtmeden geçmeyelim burada gün içerisinde çay, çorba ve kek veriliyor.

⚠️Bu kütüphane ziyaretçilerine ücretsiz tablet kullanma imkânı da sağlıyor.

📇Keçeci Piri, Hasköy Cd. No:1, 34445 Beyoğlu/İstanbul

📍TURABİBABA KÜTÜPHANESİ

📌Burası aslında 18. yüzyılda Turabibaba tarafından kurulan bir tekke.

⚠️2008 yılında ise restore edilerek kütüphaneye dönüştürülmüş.

📌Toplamda iki kattan oluşan bu kütüphane; okuyucu salonu, çocuk okuyucu salonu, Beyoğlu belleği ve çok amaçlı salonuyla toplamda dört bölümden oluşuyor.

⚠️Bu arada bu kütüphanede, gün içerisinde çay, çorba ve kek servisi yapılıyor.

⏰Toplamda on iki bin üye ve yirmi iki bin kitaptan oluşan bu kütüphane; hafta içi sabah 08.30 akşam 23.00, hafta sonu ise sabah 10.00 ve akşam 23.00 arası hizmet veriyor.

📚Kütüphanede aynı zamanda Beyoğlu kaynaklarından oluşan bir hafıza sergisi de var.

📇Camii Kebir Mahallesi, Turabibaba Caddesi, Matbaa Arkası Sokak No:2, 34440 Beyoğlu/İstanbul

Kütüpİstanbul'dan bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümler de görüşmek üzere hoşça kalın. 👋🏻

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kamera: Büşra KILIÇ

Kurgu: Ayşenur ASLAN

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