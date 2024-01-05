Kurşun Geçirmez Düşlerin Eserleri: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi

Filistin halkı yüzyıllardır İsrail'in zulmü altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Fakat maruz kaldıkları ağır kayıplar, onların hayatlarında derin izler bırakmış durumda. Özellikle Gazzeli çocukların yaşadıkları ve hissettikleri travmaların tarifi yok. Çünkü onlar savaşın ortasında dünyaya geldiler belki de sevdikleri herkesi kaybettiler... İşte, Gazeteci ve aktivist Abdullah Aytekin, tüm masumiyetleri ile hayatlarını savaşın gölgesinde sürdürmeye çalışan Gazzeli çocukların düşlerini ölümsüzleştirmek istiyor ve İletişim Başkanlığı aracılığıyla AKM'de Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi açılıyor.

🔸 Fikriyat'tan herkese merhaba. Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi için Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz.

🔸 Burada, İsrail saldırılarına şahit olan Gazzeli çocukların resmettiği eserler yer alıyor. Onlar; bacası tüten ev, ağaç, çiçek, böcek çizecekleri yaşta savaşın acı izlerini resmettiler.

🔸 Gazzeli çocukların resmettiği 266 eserin muhafaza edildiği sergide; bazı eserler geleneksel resim formunda sergilenirken bazıları aslına sadık kalınarak dijital şekilde gösterilir.

🔸 Gazzeli çocukların anlatacak çok şeyleri vardı ama onları dinleyen kimse yoktu. Burada bulunan bazı resimler dijital ortama aktarılmış. Bizleri derinden etkileyen bu sergi, 29 Ocak tarihinde sonra eriyor. Buraya gelip bu atmosferi mutlaka yaşamalısınız.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Büşra Kılıç



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