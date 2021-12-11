Gençlere Fikriyat'ı sorduk! - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Fikriyat ile geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluştuğumuz yepyeni bir formatla karşınızdayız. İlk misafirimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Münazara kulübü oldu. Gençler önce kulüplerini tanıttı, daha sonra Fikriyat'ı anlattılar. Hepsinin aklında Fikriyat bir düşünceden çok daha fazla şeyi ifade ediyordu. Bir yaşam biçimi olarak kendilerinde ifade eden hisler ve gündelik yaşamla ilgili düşüncelerinin hepsi yeni formatımız "Gençlere sorduk"ta sizlerle...

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