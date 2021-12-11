Arama

Menu

Gençlere Fikriyat'ı sorduk! - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Yayınlanma Tarihi: 11.12.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 13:00

Fikriyat ile geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluştuğumuz yepyeni bir formatla karşınızdayız. İlk misafirimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Münazara kulübü oldu. Gençler önce kulüplerini tanıttı, daha sonra Fikriyat'ı anlattılar. Hepsinin aklında Fikriyat bir düşünceden çok daha fazla şeyi ifade ediyordu. Bir yaşam biçimi olarak kendilerinde ifade eden hisler ve gündelik yaşamla ilgili düşüncelerinin hepsi yeni formatımız "Gençlere sorduk"ta sizlerle...

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DAHA FAZLA
2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN