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Filistin bağımsızlığının 36. yılında 36 eser

Yayınlanma Tarihi: 11.02.2024 00:19 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 01:29

"Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs" sergisinde sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu'nun, Filistin devletinin bağımsızlık ilanının 36. yılında 36 ebru resim ve minyatürle 6 yılda tamamladığı birbirinden değerli eserleri yer alıyor. Allah Resulü'nün (SAV) emaneti olan, müminlerin ortak davası Kudüs ve Filistin davasını eserlerinde işleyen sanatçı, vicdan sahibi tüm insanları bu davaya yürek vermeye davet ediyor.

🔸 Sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu'nun altı yıl (2018) süren emekler neticesinde yaptığı eserlerinden oluşan "Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs" sergisi bugün itibariyle vatandaşların ilgisine sunuldu.

🔸 Sergiye ev sahipliği yapan Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde Fikriyat'a konuşan sanatçı Hamdi Kasapoğlu, Filistin'deki zulüm ve insan hakları ihlalleri sona erene kadar çabasının devam edeceğini belirtti.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Ayşenur AKYOL

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