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Ebru sanatı nasıl uygulanır?

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 15:32

Ebru “renklerin ahenkli bir şekilde suyla dans etmesi” olarak tanımlanır. Orta Asya'da günümüze gelen en kadim sanat ürünlerinden biridir. Ebru sanatçısı Kubilay Eralp Dinçer, sizler için ebrunun nasıl yapıldığını Vav TV ekranlarından uygulamalı olarak gösterdi.

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