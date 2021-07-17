Ebru sanatı nasıl uygulanır?

Necip Fazıl'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Hatıra Odası"
Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız...
Ebru “renklerin ahenkli bir şekilde suyla dans etmesi” olarak tanımlanır. Orta Asya'da günümüze gelen en kadim sanat ürünlerinden biridir. Ebru sanatçısı Kubilay Eralp Dinçer, sizler için ebrunun nasıl yapıldığını Vav TV ekranlarından uygulamalı olarak gösterdi.
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Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız...
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