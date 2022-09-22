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Bir Bilgi - Tuğra

Yayınlanma Tarihi: 22.09.2022 19:27 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 19:28

Üç kıtada hüküm süren Osmanlı hükümdarlarını temsil eden yazılı alâmet ve işaretler genel bir tabirle "tuğra" olarak adlandırılır.

Günümüzdeki imzanın yerine geçen tuğra, padişah fermanlarının olmazsa olmazıdır.

Kaynaklarda Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin tuğrasına rastlanmaz.

Bu sebeple Osmanlı döneminde kullanılan ilk tuğra 1324 tarihli ve Orhan Gazi'ye aittir.

Padişahın tuğrasını "nişancı, tuğraî" adı verilen yüksek dereceli memurlar çekerdi.

Sanatsal manada eşşsiz bir şaheser olan tuğralar arasında en beğenileni ise Hattat Sâmi Efendi'nin 1905'te resmettiği II. Abdülhamid tuğrası olarak kabul edilir.

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