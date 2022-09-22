Bir Bilgi - Tuğra

Bir Bilgi - Padişah Günlükleri
Ruznamelerde, padişahların resmi ve özel hayatıyla ilgili pek çok detaya rastlanır.
Üç kıtada hüküm süren Osmanlı hükümdarlarını temsil eden yazılı alâmet ve işaretler genel bir tabirle "tuğra" olarak adlandırılır.
Günümüzdeki imzanın yerine geçen tuğra, padişah fermanlarının olmazsa olmazıdır.
Kaynaklarda Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin tuğrasına rastlanmaz.
Bu sebeple Osmanlı döneminde kullanılan ilk tuğra 1324 tarihli ve Orhan Gazi'ye aittir.
Padişahın tuğrasını "nişancı, tuğraî" adı verilen yüksek dereceli memurlar çekerdi.
Sanatsal manada eşşsiz bir şaheser olan tuğralar arasında en beğenileni ise Hattat Sâmi Efendi'nin 1905'te resmettiği II. Abdülhamid tuğrası olarak kabul edilir.
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Ruznamelerde, padişahların resmi ve özel hayatıyla ilgili pek çok detaya rastlanır.
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