Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, bu dünyadan göçeli tam dokuz yıl geçti. 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunan bir isimdi o. Kendini, özünü, hissettiklerini saza ve söze döktü. “Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisi, dertlerinizin ortakçısıyım.” diyerek samimiyetini her daim düstur belledi. Bir türkünün bir kelimesi kaybolsa hayatımın anlamı kaybolur, der Neşet Ertaş. Biz de onun hayatını daha iyi anlamak için türkülerin izine çıkacağız.

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Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal

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