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Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi

Yayınlanma Tarihi: 24.09.2021 18:24 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 18:37

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, bu dünyadan göçeli tam dokuz yıl geçti. 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunan bir isimdi o. Kendini, özünü, hissettiklerini saza ve söze döktü. “Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisi, dertlerinizin ortakçısıyım.” diyerek samimiyetini her daim düstur belledi. Bir türkünün bir kelimesi kaybolsa hayatımın anlamı kaybolur, der Neşet Ertaş. Biz de onun hayatını daha iyi anlamak için türkülerin izine çıkacağız.

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Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal

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