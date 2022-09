Vav Radyo'nun mobil uygulamaları yenilendi!

İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kur'an-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo, güncellenen mobil uygulamalarıyla her an yanınızda... Türkiye'nin önde gelen hafız ve okuyucularından alınan aşr-ı şeriflerden sure mealine; mukabeleden siyere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programları ile günün her saatinde sizinle...

➡ Türkiye'nin alanında otorite isimleri, bilgi, birikim, yetenek ve sesiyle gönüllerde taht kuran şahsiyetleri, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kur'an-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo, günün her saatinde eğitici programlarıyla kültür ve irfanımızı iyileştirirken, yenilikleriyle de yoluna devam ediyor.

➡ 7/24 Kur'an, dua, hadis içerikleriyle, karasal yayınlarıyla Türkiye'nin 159 noktasında, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla hem Türkiye hem dünyada dinleyicilerine ilahî kelamı ulaştırmak için yayınlarını sürdüren Vav Radyo, 24 saat Kur'an-ı Kerim ile hemhal olabilmeniz, günün her saatinde hadis-i şerif ve dua dinleyebilmeniz için mobil uygulamalarını yeniledi.

➡ Hem ios hem de android sistemlerinde yaptığı yenilikler ile tasavvuftan tefsire, kültür sanattan fıkha, siyerden ahlaki illkelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programlarla her an sizinle olmaya devam ediyor.

