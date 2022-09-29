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Vav Radyo'nun mobil uygulamaları yenilendi!

Yayınlanma Tarihi: 29.09.2022 19:36 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 19:37

İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kur'an-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo, güncellenen mobil uygulamalarıyla her an yanınızda... Türkiye'nin önde gelen hafız ve okuyucularından alınan aşr-ı şeriflerden sure mealine; mukabeleden siyere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programları ile günün her saatinde sizinle...

Türkiye'nin alanında otorite isimleri, bilgi, birikim, yetenek ve sesiyle gönüllerde taht kuran şahsiyetleri, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kur'an-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo, günün her saatinde eğitici programlarıyla kültür ve irfanımızı iyileştirirken, yenilikleriyle de yoluna devam ediyor.

➡ 7/24 Kur'an, dua, hadis içerikleriyle, karasal yayınlarıyla Türkiye'nin 159 noktasında, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla hem Türkiye hem dünyada dinleyicilerine ilahî kelamı ulaştırmak için yayınlarını sürdüren Vav Radyo, 24 saat Kur'an-ı Kerim ile hemhal olabilmeniz, günün her saatinde hadis-i şerif ve dua dinleyebilmeniz için mobil uygulamalarını yeniledi.

➡ Hem ios hem de android sistemlerinde yaptığı yenilikler ile tasavvuftan tefsire, kültür sanattan fıkha, siyerden ahlaki illkelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programlarla her an sizinle olmaya devam ediyor.

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