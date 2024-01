Ravza-i Mutahhara'daki küçük pencere

Resulullah'ın (SAV) ebedi istirahatgahı olan ve Mescid-i Nebevi'nin içinde bulunan Ravza-i Mutahhara, zaman içerisinde değişiklikler geçirdi. Müslümanların ziyaret maksadıyla sıklıkla geldikleri mescidin asırlar içinde büyümesi Ravza'nın yapısının değişmesine sebep oldu.

▪ 632 yılında dünya sürgünü biten Resul-i Ekrem'i (SAV) Müslümanlar olarak çeşitli vesileler ile daima anıyoruz. Sanatçılar her devirde yaptıkları sanat eserleriyle Hz. Muhammed'i (SAV) anarken, müminler her an getirdikleri salavat-ı şerife ile O'nun (SAV) aziz hatırasını unutturmuyor.

▪ İnce bir düşüncenin örneği olarak Resulullah'ın (SAV) türbesinin üzerine ilk kubbeyi Memlük Sultanı Kalavun yaptırmıştı. Büyük bir özen gösterilerek her işçinin abdestle çalışarak inşa edilen kubbe, yıllar içinde çeşitli sebeplerden dolayı yıprandı.

▪ Mescid-i Aksa'daki sebilinden tanıdığımız bir diğer Memlük Sultanı Kayıtbay, kubbeyi tamir ettirdi ama bir farkla: Kayıtbay, Resulullah'ın (SAV) kabri ile gökyüzünü birbirinden ayırmamak için kubbenin üzerine ufacık bir pencere yaptırttı.

▪ Bu pencere, kabri şerife temiz havanın yanında gündüz güneş gece ise ay ışığının girmesini sağlıyor. Kubbeye dikkatli bakıldığında pencere gözükmekte…

