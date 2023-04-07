Ramazan'dan An'lar I Baba-oğul: Abdullah ve Cihat Gedizli

Senede bir kez evlerimize misafir olan mübarek Ramazan ayı, bu yılda önceki senelerde olduğu gibi büyük bir sevinç ile karşılandı. Rahmetin ve mağfiretin bol olduğu bu mevsim gelince akıllara "eski Ramazanlar nasıldı?" sorusunu da beraberinde getirdi. Bu vesile ile Ramazan'dan An'lar programının ikinci konukları, baba-oğul olan Abdullah ve Cihat Gedizli oldu. İşte baba-oğlun hatıralarından Ramazan hikayeleri...

🔸 Müslüman aleminin sevinç ve heyecan ile karşıladığı Ramazan ayı, bizlerin iyiliğe yönelmesi için bir vesiledir. Komşuluğumuzun, akrabalığımızın ve en önemlisi insanlığımızın farkına varmamızı sağlar.

🔸 Ramazan ayı özeldir. Bu mübarek ay gelmeden evvel evler temizlenir, Ramazan'da tüketilecek bazı yiyeceklerin hazırlığı yapılır ve maddi/ manevi olarak bedenimizi ve zihnimizi hazırlarız. Bir nevi yapılanlar, büyük arınıştan önce, dünyevi arınıştır.

🔸 Ramazan'ı yaşayan büyüklerimiz ise hafızalarına kazınan çocukluk anılarını gelecek nesillere aktatarak, kültürel miraslarını korumuş olurlar.

🔸 Geride bıraktığımız sene, Ramazan'dan An'lar serisini değerli büyüklerimizin anlatımıyla bu sene de dinlemeye ve aktarmaya devam ediyoruz. Serimizin II. bölümünde bir baba ve oğlun Ramazan hatırları var. Bu hafta Abdullah Gedizli ve Cihad Gedizli'nin evine konuk olduk.

🔸 Baba- oğul eski Ramazanları ve bu kıymetli dönem ile ilgili olan anılarını anlattılar.

Abdullah Gedizli (baba):

🔹 Ben 75 yaşındayım. İsmim Abdullah Gedizli. Akınoğlu, Tekke nahiyesinde doğdum.

Cihat Gedizli (oğlu):

🔸 Adım Cihat Gedizli. 1971 Amasya- Taşova,Tekke köyünde doğdum. Çocukluğumuz köyde geçti. 25 yaşından sonra da İstanbul'da hayatımızı sürdürüyoruz.

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