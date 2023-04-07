Arama

Menu

Ramazan'dan An'lar I Baba-oğul: Abdullah ve Cihat Gedizli

Yayınlanma Tarihi: 07.04.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:42

Senede bir kez evlerimize misafir olan mübarek Ramazan ayı, bu yılda önceki senelerde olduğu gibi büyük bir sevinç ile karşılandı. Rahmetin ve mağfiretin bol olduğu bu mevsim gelince akıllara "eski Ramazanlar nasıldı?" sorusunu da beraberinde getirdi. Bu vesile ile Ramazan'dan An'lar programının ikinci konukları, baba-oğul olan Abdullah ve Cihat Gedizli oldu. İşte baba-oğlun hatıralarından Ramazan hikayeleri...

🔸 Müslüman aleminin sevinç ve heyecan ile karşıladığı Ramazan ayı, bizlerin iyiliğe yönelmesi için bir vesiledir. Komşuluğumuzun, akrabalığımızın ve en önemlisi insanlığımızın farkına varmamızı sağlar.

🔸 Ramazan ayı özeldir. Bu mübarek ay gelmeden evvel evler temizlenir, Ramazan'da tüketilecek bazı yiyeceklerin hazırlığı yapılır ve maddi/ manevi olarak bedenimizi ve zihnimizi hazırlarız. Bir nevi yapılanlar, büyük arınıştan önce, dünyevi arınıştır.

🔸 Ramazan'ı yaşayan büyüklerimiz ise hafızalarına kazınan çocukluk anılarını gelecek nesillere aktatarak, kültürel miraslarını korumuş olurlar.

🔸 Geride bıraktığımız sene, Ramazan'dan An'lar serisini değerli büyüklerimizin anlatımıyla bu sene de dinlemeye ve aktarmaya devam ediyoruz. Serimizin II. bölümünde bir baba ve oğlun Ramazan hatırları var. Bu hafta Abdullah Gedizli ve Cihad Gedizli'nin evine konuk olduk.

🔸 Baba- oğul eski Ramazanları ve bu kıymetli dönem ile ilgili olan anılarını anlattılar.

Abdullah Gedizli (baba):

🔹 Ben 75 yaşındayım. İsmim Abdullah Gedizli. Akınoğlu, Tekke nahiyesinde doğdum.

Cihat Gedizli (oğlu):

🔸 Adım Cihat Gedizli. 1971 Amasya- Taşova,Tekke köyünde doğdum. Çocukluğumuz köyde geçti. 25 yaşından sonra da İstanbul'da hayatımızı sürdürüyoruz.

İçeriğin tamamına erişmek için tıklayın

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DAHA FAZLA
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN