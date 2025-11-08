Psikolog Gözüyle Tesettür | Ailelere ve Gençlere Altın Tavsiyeler

Tesettür videoları serimizin bu bölümdeki konuğu Psikolog İklima Yıldırım oldu. Kendisiyle, tesettür konusunu psikoloji mesleğiyle nasıl bağdaştırdığını ve bu sürecin kişisel gelişimine olan katkıları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İklima Yıldırım, çocukluktan üniversite yıllarına uzanan kendi tesettür hikayesini, bir psikolog bakış açısıyla harmanlayarak anlattı.