Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 2. Bölüm: İslam Öncesi Arap Yarımadası

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 2. Bölüm: İslam Öncesi Arap Yarımadası

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 09:47

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor.İkinci bölümün konusu ise İslam öncesi Arap Yarımadası'nın içinde bulunduğu durum ve bölgede yaşayan kavimler.

Sümerlerin genellikle bizim tarih kitaplarımızda yazıyı icat ettiklerinden söz edilir ki M.Ö. 5000 yılında yazıyı icat ettikleri söylenir. Bu son derece yanlış ve basit bir bilgidir. Yazı Sümerler ile başlamamıştır, yazı Hz. Adem (AS) ile birlikte başlamıştır. Cenab-ı Allah, Hz. Adem'e (AS) "ve alleme ademe'l esma" ayeti ile çok sabit bir şekilde Cenab-ı Allah ona isimleri öğretmiştir ve ona suhuf indirmiştir. Suhuf yani sahifeler demektir. Sahifeler olduğuna göre bu sahifeler üzerinde yazı var demektir ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah, Adem aleyhisselam ile birlikte insanoğluna yazı yazmayı öğretmiş ve yazı ilk insandan beri vardır. Sümerlerin kullandığı yazı çeşidi çivi yazısıdır diye ifade edilen yazıdır ki bu çok çok sonraları olan bir yazı olduğunu ifade etmemiz mümkündür.

