Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 1. Bölüm: Siyer İlmi ve Siyer İlminin Kaynakları

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri'ne başlıyoruz. İlk dersimizin konusu: Siyer İlmi ve Siyer İlminin Kaynakları

◾ "Âlemlere rahmet olarak" gönderilen Resulullah'ın (SAV) emsalsiz davetini ve hakikatler ışığında bir ümmet oluşturma mücadelesini okuyup öğrenmek ve onu kendine rehber edinmek her Müslümanın görevidir.

◾Öyle ki Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını her yönüyle bilmeden onun izinden gitmek mümkün değildir. Günümüzde yaşadığımız temel problemlerden biri de siyer ilmine karşı gösterilen ilgisizliktir.

◾ Hal, durum gibi manalara gelen siyer esasında siret kelimesinin çoğuludur. Hz. Peygamber'in hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasî ve askerî mücadelelerini konu alan bilim dalıdır.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşe Nur Akyol

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