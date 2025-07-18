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Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 1. Bölüm: Siyer İlmi ve Siyer İlminin Kaynakları

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 14:17

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri'ne başlıyoruz. İlk dersimizin konusu: Siyer İlmi ve Siyer İlminin Kaynakları

"Âlemlere rahmet olarak" gönderilen Resulullah'ın (SAV) emsalsiz davetini ve hakikatler ışığında bir ümmet oluşturma mücadelesini okuyup öğrenmek ve onu kendine rehber edinmek her Müslümanın görevidir.

◾Öyle ki Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını her yönüyle bilmeden onun izinden gitmek mümkün değildir. Günümüzde yaşadığımız temel problemlerden biri de siyer ilmine karşı gösterilen ilgisizliktir.

◾ Hal, durum gibi manalara gelen siyer esasında siret kelimesinin çoğuludur. Hz. Peygamber'in hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasî ve askerî mücadelelerini konu alan bilim dalıdır.

Editör: Bekir Salih Yaman
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Ayşe Nur Akyol

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