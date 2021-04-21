Peygamberlerimizin İzinden - Hz. Adem'in yaratılışı

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'den, Hz. Muhammed'e (sav) kadar birçok peygamberin ismi geçiyor. İsimleri geçen peygamberlerin hayat hikayeleri, Allah'ın buyruklarını yaymadaki zorlu mücadeleleri, mucizeleri ve dikkat çeken özellikleri Ali Rıza Temel'in anlatımıyla VAV TV'de izleyici ile buluşuyor. Fikriyat.com üzerinden de izleyebileceğiniz "Peygamberlerimizin İzinden" programının bu bölümünde; "Hz. Adem'in yaratılışı, şeytanın Hz. Adem'e neden secde etmediği, Hz. Adem ve Hz. Havva'nın dünyaya gönderilişi, Habil'in kardeşi Kabil'i neden öldürdüğü, Kabil'in pişmanlığı" konuları anlatılıyor.

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