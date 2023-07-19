Nureddin Zengi'nin rüyası

İslam tarihinin en mümtaz hükümdarlarından olan Nureddin Mahmud Zengi, Evliya Çelebi'nin rivayetiyle bir gece rüyasında Resulullah Efendimizi (SAV) gördü. Bu rüya üzerine hızla Medine'ye giden Zengi, böylece Papa'nın kurduğu kirli oyunu bozdu. Medine'ye yerleşen ve üç sene boyunca tünel kazan Papa'nın yirmi fedaisinin amacı Resul-i Ekrem'in (SAV) naaşını kaçırmaktı. Nureddin Zengi rüyasında ne görmüştü?

◾ Nureddin Mahmud Zengi İslam tarihi içinde Haçlılarla mücadelesi ve iyi bir İslam kumandanı olmasının ötesinde Resulullah'a (SAV) karşı duyduğu büyük sevgi vesilesi ile de öne çıkar.

◾ Bilhassa Evliya Çelebi'nin meşhur "seyahatname"sinin 9. cildinde geçen bir hikaye, Zengi'nin Efendimizin (SAV) kabrini Papa'nın kirli emellerinden nasıl koruduğunu kanıtlıyor.

◾ 12. asrın ortasında dönemin papası İslam alemini manen yıkıma uğratmak ve devam eden Haçlı Seferleri'ni emsalsiz bir başarıya ulaştırmak için daha önce görülmemiş bir plan hazırladı.

◾ Her dili ileri derecede konuşan yirmi kişiyi Resulullah'ın (SAV) naaşını çalıp Roma'ya getirmekle görevlendiren Papa, fedailere cennetten yerler teklif etti.

◾ Yirmi fedai deniz yoluyla Mısır'a oradan da Medine'ye ulaştılar. Burada ikiye bölünen fedai grubunun ilki Şeyhülharem'e hediyelerle giderek kendilerini Mescid-i Nebevi'ye komşu bir eve yerleştirdiler.

Şeyhülharem nedir?

Mekke ve Medine'nin yönetimini üstlenen kişilere verilen sıfattır. Bu kişiler bölgede sevilen ve öne çıkan kişiliklerdir.

◾ Ekibin ikinci on kişilik kısmı ise Medine'de hammallık, temizlikçilik gibi işler yaptı. İkinci ekip istihbarat ağı olarak çalıştı ve ilk ekibi her türlü tehlikeden korudu.

◾ Papa'nın yirmi kişiden oluşan ekibi üç sene boyunca halka karıştıkları gibi ayrıca Efendimizin (SAV) kabrine doğru günden güne derin bir tünel kazdılar.

◾ Evliya Çelebi'nin anlatımına göre tünelin sona ermesine doğru Resulullah (SAV), Nureddin Zengi'nin rüyasına girerek "Yâ Nureddin! Bu mel'unlar benim kabrimi kazıp cenazemi Kâfiristan'a götürmeye çalışıyorlar" dedi.

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Editör-Sunucu: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşe Nur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak