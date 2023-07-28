Muharrem ve Kerbela İlahisi I Mehmet Emin Ay

Yaklaşık 14 asır önce gerçekleşen Kerbela hadisesi Müslümanların gönlünde hala sıcak bir yaradır. Bu kapanmaz yara mimariden müziğe, edebiyattan sosyolojiye pek çok alanı etkilemiştir. 10 Muharrem ve Kerbela olaylarını merkeze alan çokça ilahi kaleme alınmış, söylenmiştir. Sizler için sözleri Necati Şentürk'e, musikisi ise Mehmet Emin Ay'a ait olan Muharrem ilahisini hazırladık.

💠 İslam tarihinin en önemli olaylarından olan Resul-i Ekrem'in (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in (RA) katledilmesi olayı Kerbela hadisesi, Müslümanların yüreğinde sönmeyen bir ateş gibidir.

Kufe Valisi olan Ubeydullah b. Ziyad'ın emriyle Hürr b. Yezid ve Ömer b. Sa'd, Hz. Hüseyin (RA) ve kafilesinin Kufe şehrine alınmayacağını söyledi ve kafileyi ikinci bir emre kadar durdurdu.

💠 Kufe Valisi Ubeydullah b. Ziyad'ın emri ile kafile ve nehrin arası kesildi. Hz. Peygamberin (SAV) torunu ve ailesi ciddi şekilde susuz bırakıldı.

💠 Bu durum üzerine toplam yetmiş iki kişiden müteşekkil olan, 32 atlı ve 40 piyade Hz. Hüseyin (RA) ile beraber Yezid taraftarları ile savaştı.

💠 Hz. Hüseyin'in (RA) oğlu Zeynelabidin ve O'nun oğlu Muhammed Bakır dışındaki tüm erkekler Kerbela'da vahşi şekilde katledildi. Katliamdan sağ kalanlar ise Şam'a götürüldü.

💠 Hz. Hüseyin (RA) ve seyyidlerin katledilmesi hadisesi hem İslam tarihini hem de diğer alanları önemli ölçüde etkiledi. Geriye kapanmaz yaralar bıraktı.

💠 Bu felaket asırlardır her yıl Muharrem ayının 10.gününde anılmakta ve faillere yönelik söylemler günümüzde de artarak devam etmektedir. Müziği Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, sözleri Necati Şentürk'e ait olan 10 Muharrem ilahisi bu acıyı dile getirir.

İlahinin sözlerinin tamamı:

Bugün yine on Muharrem, rûy-i zemîn Kerbelâ

Mahşere dek yanar gönül, haşre dek kanar yara

Damlar Hüseyin'in kanı, yüreğimden dem be dem

Hüseyin'in salâsıdır, duyduğum her bir salâ…

Bu nasıl vahşet, pür belâ, Kerbelâ, kerb ü belâ

Can verdi susuz sabîler, ehl-i beyt âl-i abâ

Âlemi ağlatır bu dert, bu musibet bu belâ

Rûz-i mahşerde görülür, işbu davâ iptidâ

Kaderin tecellisi midir bu ilahî mâcera

Camide şehid edildi, âh Aliyyü'l-Mürtezâ

Elmas ile zehirlendi vâh Hasen-i Müctebâ

Cennette oldu Hüseyin, hem seyyid-i şühedâ

Hüznümüz arşa dayandı ey Habîb-i Kibriyâ

Kıl şefaat Allah için, ey Şefî-i rûz-i cezâ

Hürmetine âl-i aba ve Şehid-i Kerbelâ

Salât sana selam sana, âline ashabına…

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr