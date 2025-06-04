Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye

Müminlerin hem mali hem de bedeni olarak eda ettiği Hac ibadeti pek çok yönü ile terbiye edici bir ibadettir. Hac ibadetini de içinde barındıran Zilhicce ayının 8. günü olan terviye günü, kök olarak düşünme, sulamak gibi anlamlara gelir. İbadetin sonunda alınacak olan sevabın ilk büyük adımı olarak görülen terviyenin başlangıcı Hz. Adem'e kadar uzanmaktadır. Kavramların dünyasına yaptığımız yolculuğun programı Istılah'ın yeni bölümünde terviye mefhumunu araştırdık.

Bugün Zilhicce ayının sekizinci günü…

Feyiz ve bereketin zirveye ulaştığı, kalplerin yoğun bir hazırlığa girdiği özel bir gün

Kurban Bayramı'na bir adım kala, hac ibadetinin ilk durağı ve İslam tarihinin en dikkat çekici imtihanlarının yaşandığı Terviye Günü.

Terviye…

Bir düşünce, bir hazırlık ve bir teslimiyet günüdür. Kalplerin arındığı, niyetlerin berraklaştığı, gözlerin Arafat'a çevrildiği eşsiz bir gündür. Allah, bu mübarek günün feyzini üzerimize yağdırsın.

Yarın idrak edeceğimiz Arefe günüyle birlikte dualarımızın kabul, kalplerimizin huzur bulduğu bir bayrama erişmek nasip olsun.

Editör: Özge Özkul

Kamera:Serkan Hervenik

Kurgu: Günısığı Gülhan Salma

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