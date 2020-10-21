Günün Hadisi - Kıyamet günü kimlerle haşrolunacağız?

Günün Hadisi - Yalan söylemek insanı nereye götürür?
Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda...
"İnsan, kıyamet günü sevdiği ile beraber olacaktır." Tirmizî, Deavât, 98
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda...
Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında “sıddîk...
Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine...
"İnsan, kıyamet günü sevdiği ile beraber olacaktır." Tirmizî, Deavât, 98
"Allah, sizin şekillerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar." Müslim,...
Ayetel Kürsi duası Kur'an-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi’nin 255. ayetinde yer alır. Allah’ın...