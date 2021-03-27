Fikriyat özel röportaj- Berat Kandili'ni nasıl ihya edelim?

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci güne bağlayan gece Berat Kandili’dir. Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirilmesi, kıblenin değişmesi gibi birçok önemli hadisenin bu mübarek günde yaşandığı rivayet edilir. Peki, Berat Kandili’nde nasıl ibadet edilir? Berat gecesine özel dua var mıdır? Ali Rıza Temel, Berat Kandili’ni nasıl ihya etmemiz gerektiğini Fikriyat okurları için anlattı.

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