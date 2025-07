Fatma Bayram anlatıyor: Dinimizi daha aktif yaşamak için ne yapmalı, nereden başlamalıyız?

Fikriyat yazarlarımızdan Fatma Bayram, Peygamber Efendimiz'e (sav) karşı yapılan saldırılardan sonra kendisine danıştığımız sorularımızı cevaplamaya devam ediyor.

00:00 Bu tür saldırıların ve ahlaksızlıkların tamamen bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ancak üzücü olan şu: Müslümanlar olarak sahada aktif değiliz. Neredeyse bu ahlaksızlara alan açıyor, imkân tanıyoruz. Sizce dinimizi daha aktif yaşamak, sünneti hayatımıza yerleştirmek, bu uğurda çabalamak ve sesimizi yükseltmek için ne yapmalı, nereden başlamalıyız?



24:25 Dini, dini hususları konuşmaktan adeta çekinir hâle geldik. Oysa düşman her an, her yerde bağırarak propagandasını yapıyor. Bizi suskunlaştıran, geriye çeken şey sizce nedir?



28:35 Ebu Zer Gıfarı Hz. gibi Hakk'ı tüm sesimizle mi haykıracağız yoksa elimizden geldiği ölçüde dinimizi yaşayarak mı örnek olacağız?



30:10 Herkesin neredeyse her konuya hakim olduğu bir çağda dini yaşantının giderek düştüğünden dem vuruyoruz. Çok bilmek bizi amel etmekten mi uzaklaştırdı?