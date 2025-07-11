Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV İslam Fatma Bayram anlatıyor: Dinimizi daha aktif yaşamak için ne yapmalı, nereden başlamalıyız?

Fatma Bayram anlatıyor: Dinimizi daha aktif yaşamak için ne yapmalı, nereden başlamalıyız?

Yayınlanma Tarihi: 11.07.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2025 16:30

Fikriyat yazarlarımızdan Fatma Bayram, Peygamber Efendimiz'e (sav) karşı yapılan saldırılardan sonra kendisine danıştığımız sorularımızı cevaplamaya devam ediyor.

00:00 Bu tür saldırıların ve ahlaksızlıkların tamamen bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ancak üzücü olan şu: Müslümanlar olarak sahada aktif değiliz. Neredeyse bu ahlaksızlara alan açıyor, imkân tanıyoruz. Sizce dinimizi daha aktif yaşamak, sünneti hayatımıza yerleştirmek, bu uğurda çabalamak ve sesimizi yükseltmek için ne yapmalı, nereden başlamalıyız?

24:25 Dini, dini hususları konuşmaktan adeta çekinir hâle geldik. Oysa düşman her an, her yerde bağırarak propagandasını yapıyor. Bizi suskunlaştıran, geriye çeken şey sizce nedir?

28:35 Ebu Zer Gıfarı Hz. gibi Hakk'ı tüm sesimizle mi haykıracağız yoksa elimizden geldiği ölçüde dinimizi yaşayarak mı örnek olacağız?

30:10 Herkesin neredeyse her konuya hakim olduğu bir çağda dini yaşantının giderek düştüğünden dem vuruyoruz. Çok bilmek bizi amel etmekten mi uzaklaştırdı?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Bir Müslüman Olarak Aşağılık Eylemlere Karşı Nasıl Bir Duruş Sergilemeliyiz?

Bir Müslüman Olarak Aşağılık Eylemlere Karşı Nasıl Bir Duruş Sergilemeliyiz?

Tesettür Sadece Örtünmek mi Yoksa Bir Kimlik Meselesi mi? I Merve Matkarimov

Tesettür Sadece Örtünmek mi Yoksa Bir Kimlik Meselesi mi? I Merve Matkarimov

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 9. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 9. Bölüm

Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye

Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye

Kurban Bayramı’na bir adım kala, Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye I Istılah 6. Bölüm

Kurban Bayramı’na bir adım kala, Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye I Istılah 6. Bölüm

Rabbimizin Misafiri Olmak: Hac İbadeti

Rabbimizin Misafiri Olmak: Hac İbadeti

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Genç Hafız’dan duygulandıran davranış

Genç Hafız'dan duygulandıran davranış

Resul-i Ekrem SAV Efendimize büyük edepsizlik

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize büyük edepsizlik