Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV İslam Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 13-22. Bâblar - 20. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 13-22. Bâblar - 20. Bölüm

Yayınlanma Tarihi: 25.08.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:06

"el Camiu's Sahih": Eser daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

🔸 İmam Buhari "el Camius Sahih"i ile birlikte insanları sünnet etrafında toplanmaya davet eder. Niyetlerin ne denli önemli olduğunu insanlara anlatarak artık hangi hadis Efendimiz'e (SAV) ait, sorunsalını bertaraf eder.

🔸 Buhari, eseri ile beraber İslam dünyasında var olan "Bu hadis doğru mu?" sorusuna delilleri ile beraber bir cevap vermiştir. Bu cevapların nihayetinde ortaya çıkan "el Camiu's Sahih" bugün dahi Müslümanların Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok rağbet gösterdiği kaynaktır.

🔸 Daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimiz'in (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

🔸 Eser Buhara'da yazılmaya başlamış, Basra'da yazımı devam etmiş nihayete edeben, Mekke ve Medine'de kavuşmuştur. Efendimiz'in (SAV) sahih hadisleri yine O'nun (SAV) havasını soluduğu, üstünde gezdiği kutsal topraklarda toplanmıştır. İsnad yönünden İmam Buhari senedler arasında hiçbir kopukluk olmamasına dikkat etmiştir.

🔸 "el Camius Sahih" diğer hadis kitaplarının hiçbirine nasip olmayan bir şöhrete kavuşmuştur. Yazıldığı dönemden itibaren binlerce kopyası İslam coğrafyasına yayılarak ders kitabı ve günlük okuma şeklinde okunmuştur. Tüm İslam coğrafyasında basılan kitap, Avrupa ve Amerika kıtalarında da yoğun bir ilgi görmüştür.

🔸 Ümmetin âlimleri her dönemde, İmam Buhari'nin büyük bir emek ile ortaya koyduğu "el Camius Sahih"e itibar etmiş ve eserin hakkını teslim etmiştir. "El Camiu's Sahih" yüzyıllar boyunca Efendimiz'in (SAV) kelamının Müslümanlara ulaşmasını sağlamış en büyük İslam klasiklerinden biridir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 2. Bölüm: İslam Öncesi Arap Yarımadası

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 2. Bölüm: İslam Öncesi Arap Yarımadası

Ailede Sessiz Tehlikeler: Kıyas, Sosyal Medya ve Dış Sesler!

Ailede Sessiz Tehlikeler: Kıyas, Sosyal Medya ve Dış Sesler!

Modern Çağa Tesettürle Direnmek - Tesettür Podcast

Modern Çağa Tesettürle Direnmek - Tesettür Podcast

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İman Bölümü 34-39. Bâblar - 16. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İman Bölümü 34-39. Bâblar - 16. Bölüm

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 1. Bölüm: Siyer İlmi ve Siyer İlminin Kaynakları

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 1. Bölüm: Siyer İlmi ve Siyer İlminin Kaynakları

İsmail Güleç’in Anlatımıyla Altıparmak Tarihi - Klasikler

İsmail Güleç'in Anlatımıyla Altıparmak Tarihi - Klasikler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat