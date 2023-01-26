Allah'a (CC) yöneliş: Regaib Gecesi

Bir rahmet iklimi olan Üç ayların ilk müstesna gecesi Regaib Gecesi, bu gece İslam dünyası tarafından idrak edilecek. İbadet, tevbe ve istiğfar ile geçirilmesi tavsiye edilen Regaib Gecesi Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. Fikriyat yazarı ve Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Regaib Gecesi ve önemini anlattı.

💠💠💠

Merhabalar efendim...

Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesini idrak edeceğimiz zaman dilimindeyiz. Yüce Rabbimize hamd-u senalar olsun. Bir mübarek üç aylar mevsiminde ilk Cuma ile muhatabız şimdi...

Nedir acaba Regaip? Hangi manalar taşır derseniz, ragibe kelimesinin üzerine yoğunlaşmamız gerekir. Ragibe, Allah-u Teala'nın, kullarına yönelmesi, kendisine yönelen kullara maddi ve manevi ikramlarıyla muamelede bulunması, onun ihsanının, onun özellikle manevi güzelliklerle dolu hediyelerinin kullarına bol bol dağıtıldığı bir gecenin Regaip olarak çoğul halde zikredilen kelimesidir bizim dini kültürümüzde...

İşte böyle bir geceyi lütfetti Yüce Rabbimiz bizlere...

💠💠💠

Peki, Regaip Kandili'nin fazileti hususunda sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) ne buyurmuştur acaba diye soracak olursanız şöyle buyuruyor Peygamber-i Zişan (SAV) Efendimiz, "Beş gecenin kadrini biliniz. Bunlardan birisi Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, İşte bu gecemiz. İkincisi Şaban-ı Şerif'in on beşindeki gece, cuma geceleri, Ramazan ve Kurban bayram geceleri"

Bu geceyi nasıl ihya edelim, değerlendirelim diye soracak olursanız ise bu gecenin en güzel ibadetlerinden birisi Rabbimiz Teala'ya tövbe ve istiğfar ile yakınlaşmaya, ona kurbiyyet elde etmeye, onun rızasını kazanabilmeye çalışmaktır.

Özellikle Seyyidü'l İstiğfar duasını öğrenerek bu gece birkaç defa okumalıyız ve tabii ki secdelerle Rabbimizden af niyaz etmeli, özellikle akşam, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle olmak üzere bu gece namazla ihya etmeliyiz gecenin güzelliğini...

Aynı zamanda seher vaktinde teheccüd namazını da ihmal etmemeliyiz diye sözlerimize onu da eklemeliyiz. Kur'an okumalıyız, bildiğimiz sureleri, biliyorsak eğer Yasin-i Şerifler, Mülk sureleri bizden bir Fatiha, Yasin bekleyen ölmüşlerimizin en çok sevineceği hediyeler olsa gerek. Eğer sağlığımız el veriyorsa o günün nafile olarak tutulacak orucuna Recep-i Şerif'in çünkü üç ayların günleri Peygamberimizin (SAV) oruçlarını artırdığı mübarek günlerdir.

💠💠💠

Biz de bir mübarek gecenin ardından gündüzünü de oruçlu geçirmek üzere seher vaktinde yemeğimizi yiyip sahurumuzu yapmalıyız ve bilmeliyiz ki seher vakti aynı zamanda sahurun vaktidir ve sahur bereketin kullara Allah Teala tarafından lütfedildiği anlardır.

Yüce Mevlamız, bu gecenin kadrini kıymetini bilenlerden olmayı cümlemize lütfeylesin niyazıyla geceniz mübarek olsun.

Sağlıcakla kalınız efendim...

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr