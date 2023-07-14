15 Temmuz: Geceden sabaha bir destan

Kaçımızı öldürebilirler? Al bayrağımız elimizden düşmedikçe. Kaçımızı susturabilirler imanımızı yitirmedikçe…

Bu bayrak benim oğlumun kanıyla yoğrulmuş, bayrak. Vurulduğunda gözünden ilk kan buraya düştü.

Bir masuma 52 kurşun nasıl sığdırabildiniz?

Herkes kayboldu. Ben direkt anladım, babam kesin vuruldu, dedim.

Akşam oldu mu baş başa kalıyoruz. Çünkü akşam olduğunda evimin ışığı yanmıyor.

Benim annem hayatta dışarı çıkmazdı, o saatlerde. Babam çıkmasına karşıydı, çocuklar ne olacak gibisinden. Annem demiş ki: Bensiz büyürler, anasız büyürler, babasız büyürler ama vatansız büyüyemezler. Sen vatanını sevmiyor musun?

Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Çocuğum, annesiz yaşar, ama vatansız yaşayamaz.

Kaçımızı öldürebilirler? Al bayrağımız elimizden düşmedikçe.

Kaçımızı susturabilirler imanımızı yitirmedikçe…

Türk halkının millî iradesinin farkına vardı, bütün dünya.

Darbe yapmaya çalışan bu hainlere biz milletçe gereken cevabı her zaman vereceğiz. Bunu kimse unutmasın.Ayağımla yürüyemeyeceğim. Ama yüreğimle yürümeye "Bu vatan için daha ne yapabilirim, ne hizmet edebilirim?" demeye devam edeceğim.

Kimse geriye dönmeyi düşünmedi. Ay yıldızlı bayrağın altında yaşamak varken esir olmak milletimizin yazgısı olmadı.

Hiçbir zaman bu milleti yıldıramayacaklar.

O gece kıpkırmızı yalnızlığımız, üstün geldi vatansızlara!

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