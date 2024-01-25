Uygur Türklerinin kaderini değiştiren 48 madde

Türkistan bölgesinde milyonlarca Uygur Türk'ü varoluş mücadelesi veriyor. Fakat Çin rejiminin uyguladığı ağır asimilasyon politikaları buna engel oluyor. Uygurların pek çok hakkını elinden alan yönetim bir de bunun üstüne masum insanları, işkence merkezi olan toplama kamplarına almak için haince tuzaklar kuruyor.

🔹 "Kalbim dayanmaya devam et…" Bu söz, Çin'in zorla toplama kampına yerleştirdiği bir Uygur Türk'üne ait… Aynı dili, kültürü ve manevi değerleri paylaştığımız Uygur kardeşlerimiz, yıllardır Çin tarafından soykırıma uğruyor.

🔹 Yeniden Eğitim Kampı adı verilen insanlık dışı muamelelerin sergilendiği hapishanelere mahkûm ediliyorlar. Uygur Türklerinin türlü eziyetlere ve işkencelere maruz kaldığı bu kamplara alınma sebepleri de bir o kadar içler acısı…

🔹 Örneğin; kahvaltıyı güneş doğmadan önce yapmak bir suç, peki neden? Çünkü bu, o kişinin oruç tuttuğu anlamına geliyor. Namaz kılmak, camiye gitmek, dini ders dinlemek, pusulaya sahip olmak, tam sakala sahip olmak, başkalarına yemin etme demek. Kısacası Doğu Türkistan'da, İslam'ın gereklerini yerine getirmek başlı başına bir suç.

🔹 Ana dilini kullanmak, Geleneksel cenaze töreni yapmak. Yani Türk olmak da bir suç. Çin rejiminin, Çinli vatandaşları Uygur Türklerinin evine zorla yerleştirdiğini belki duymuşsunuzdur.

🔹 Bu görevlilerin evinde yaşamasına izin vermemek de bir suç. Evet, Uygurlar bu ve daha bunun gibi 48 sebepten ötürü, kendi topraklarında terörist olarak ilan ediliyorlar.

🔹 Peki size soruyorum, ekranda gördüğünüz bu 48 işaretten birine sahip misiniz?

48 MADDE

1. Bir çadıra sahip olmak

2. Başkalarına "yemin etme" demek

3. Yurt dışına çıkmış olmak

4. Yurt dışına çıkan birisiyle konuşmak

5. Kaynak makinasına sahip olmak

6. Başkalarına günah işlememesini söylemek

7. Fazladan yiyeceğe sahip olmak

8. Kahvaltıyı güneş doğmadan önce yapmak

9. Yurt dışına çıkan birini tanımak

10. Pusulaya sahip olmak

11. Devlet görevlisiyle tartışmak

12. Halk içinde Çin'in bazı ülkelerden daha zayıf olduğunu söylemek

13. Birden fazla bıçağa sahip olmak

14. Bölgedeki resmî görevliler hakkında şikâyet dilekçesi göndermek

15. Çok çocuklu olmak

16. Alkol kullanmaktan kaçınmak

17. Resmî görevlilerin yatağında yatmasına, yemeğini yemesine ve evinde yaşamasına izin vermemek

18. VPN'e (sanal özel ağ) sahip olmak

19. Sigara kullanmaktan kaçınmak

20. Kimliğini taşımamak

21. WhatsApp uygulamasına sahip olmak

22. Ebeveyni öldüğünde ağıt yakmak, halk içinde üzülmek veya üzüntülü davranmak

23. Resmî görevlilerin DNA örneği almalarına izin vermemek

24. Yurt dışında çekilmiş olan herhangi bir video izlemek

25. Çin bayrağının bulunduğu yerde başörtüsü takmak

26. 45 yaşının altındaki kadınların başörtü takması

27. Camiye gitmek

28. Namaz kılmak

29. Oruç tutmak

30. Dinî ders dinlemek

31. Resmî görevlilerin retina taraması yapmalarına izin vermemek

32. Resmî görevlilerin telefonundaki her şeyi yüklemesine izin vermemek

33. Resmî görevlilere ses kaydı vermemek

34. Okulda ana dilini kullanmak

35. Ana dilini resmî dairelerde kullanmak

36. Skype, WeChat gibi uygulamalarla yurt dışından birisi ile konuşmak

37. Üzerinde Arapça harf bulunan giysi giymek

38. Tam sakala sahip olmak

39. Dinî semboller taşıyan kıyafet giymek

40. Zorunlu propaganda sınıflarına katılmamak

41. Zorunlu bayrak çekme törenine katılmamak

42. Halk mücadelesi oturumlarına (siyasi rakiplerin halk tarafından küçük düşürülmesi) katılmamak

43. Aile üyelerini ve kendisini halk mücadelesi oturumlarında kınamayı reddetmek

44. Polis tarafından tutuklandığında intihar etmeye çalışmak

45. Kamptayken intihar etmeye çalışmak

46. Geleneksel cenaze töreni yapmak

47. Karakolda kayıt yaptırmadan birçok aile üyesini evine davet etmek

48. Yukarıda geçenlerin herhangi birisini yapmış bir aile üyesine sahip olmak

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Serkan Hervenik

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