Uygur Türklerinin kaderini değiştiren 48 madde

"Hasidik Yahudi Gizemi"
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Türkistan bölgesinde milyonlarca Uygur Türk'ü varoluş mücadelesi veriyor. Fakat Çin rejiminin uyguladığı ağır asimilasyon politikaları buna engel oluyor. Uygurların pek çok hakkını elinden alan yönetim bir de bunun üstüne masum insanları, işkence merkezi olan toplama kamplarına almak için haince tuzaklar kuruyor.
🔹 "Kalbim dayanmaya devam et…" Bu söz, Çin'in zorla toplama kampına yerleştirdiği bir Uygur Türk'üne ait… Aynı dili, kültürü ve manevi değerleri paylaştığımız Uygur kardeşlerimiz, yıllardır Çin tarafından soykırıma uğruyor.
🔹 Yeniden Eğitim Kampı adı verilen insanlık dışı muamelelerin sergilendiği hapishanelere mahkûm ediliyorlar. Uygur Türklerinin türlü eziyetlere ve işkencelere maruz kaldığı bu kamplara alınma sebepleri de bir o kadar içler acısı…
🔹 Örneğin; kahvaltıyı güneş doğmadan önce yapmak bir suç, peki neden? Çünkü bu, o kişinin oruç tuttuğu anlamına geliyor. Namaz kılmak, camiye gitmek, dini ders dinlemek, pusulaya sahip olmak, tam sakala sahip olmak, başkalarına yemin etme demek. Kısacası Doğu Türkistan'da, İslam'ın gereklerini yerine getirmek başlı başına bir suç.
🔹 Ana dilini kullanmak, Geleneksel cenaze töreni yapmak. Yani Türk olmak da bir suç. Çin rejiminin, Çinli vatandaşları Uygur Türklerinin evine zorla yerleştirdiğini belki duymuşsunuzdur.
🔹 Bu görevlilerin evinde yaşamasına izin vermemek de bir suç. Evet, Uygurlar bu ve daha bunun gibi 48 sebepten ötürü, kendi topraklarında terörist olarak ilan ediliyorlar.
🔹 Peki size soruyorum, ekranda gördüğünüz bu 48 işaretten birine sahip misiniz?
48 MADDE
1. Bir çadıra sahip olmak
2. Başkalarına "yemin etme" demek
3. Yurt dışına çıkmış olmak
4. Yurt dışına çıkan birisiyle konuşmak
5. Kaynak makinasına sahip olmak
6. Başkalarına günah işlememesini söylemek
7. Fazladan yiyeceğe sahip olmak
8. Kahvaltıyı güneş doğmadan önce yapmak
9. Yurt dışına çıkan birini tanımak
10. Pusulaya sahip olmak
11. Devlet görevlisiyle tartışmak
12. Halk içinde Çin'in bazı ülkelerden daha zayıf olduğunu söylemek
13. Birden fazla bıçağa sahip olmak
14. Bölgedeki resmî görevliler hakkında şikâyet dilekçesi göndermek
15. Çok çocuklu olmak
16. Alkol kullanmaktan kaçınmak
17. Resmî görevlilerin yatağında yatmasına, yemeğini yemesine ve evinde yaşamasına izin vermemek
18. VPN'e (sanal özel ağ) sahip olmak
19. Sigara kullanmaktan kaçınmak
20. Kimliğini taşımamak
21. WhatsApp uygulamasına sahip olmak
22. Ebeveyni öldüğünde ağıt yakmak, halk içinde üzülmek veya üzüntülü davranmak
23. Resmî görevlilerin DNA örneği almalarına izin vermemek
24. Yurt dışında çekilmiş olan herhangi bir video izlemek
25. Çin bayrağının bulunduğu yerde başörtüsü takmak
26. 45 yaşının altındaki kadınların başörtü takması
27. Camiye gitmek
28. Namaz kılmak
29. Oruç tutmak
30. Dinî ders dinlemek
31. Resmî görevlilerin retina taraması yapmalarına izin vermemek
32. Resmî görevlilerin telefonundaki her şeyi yüklemesine izin vermemek
33. Resmî görevlilere ses kaydı vermemek
34. Okulda ana dilini kullanmak
35. Ana dilini resmî dairelerde kullanmak
36. Skype, WeChat gibi uygulamalarla yurt dışından birisi ile konuşmak
37. Üzerinde Arapça harf bulunan giysi giymek
38. Tam sakala sahip olmak
39. Dinî semboller taşıyan kıyafet giymek
40. Zorunlu propaganda sınıflarına katılmamak
41. Zorunlu bayrak çekme törenine katılmamak
42. Halk mücadelesi oturumlarına (siyasi rakiplerin halk tarafından küçük düşürülmesi) katılmamak
43. Aile üyelerini ve kendisini halk mücadelesi oturumlarında kınamayı reddetmek
44. Polis tarafından tutuklandığında intihar etmeye çalışmak
45. Kamptayken intihar etmeye çalışmak
46. Geleneksel cenaze töreni yapmak
47. Karakolda kayıt yaptırmadan birçok aile üyesini evine davet etmek
48. Yukarıda geçenlerin herhangi birisini yapmış bir aile üyesine sahip olmak
Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Serkan Hervenik
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