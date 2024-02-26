Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü

İnsanlar neden yalnız yaşamayı tercih ediyor?
Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı 2023 yılından bu yana yaklaşık 5,2 milyonu aştı. Yani...
Rothschild Ailesi'nin bir numaralı ismi Jacob Rothschild, 2017 yılında verdiği bir röportajda Filistin'de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını ve bu plana ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü söyledi.
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Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı 2023 yılından bu yana yaklaşık 5,2 milyonu aştı. Yani...
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