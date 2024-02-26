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Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü

Yayınlanma Tarihi: 26.02.2024 14:53

Rothschild Ailesi'nin bir numaralı ismi Jacob Rothschild, 2017 yılında verdiği bir röportajda Filistin'de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını ve bu plana ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü söyledi.

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