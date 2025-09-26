Bugün
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I Resullah'ın (SAV) Doğumu

Yayınlanma Tarihi: 26.09.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:57

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor.

🔹 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın zemzem kuyusuna kurban edilmekten kurtulmasından sonra babası Abdulmuttalip bu sefer bu oğlunu evlendirmeyi düşünüyor ve yine Kureyş kabilesinden gelen Zühre Oğulları'ndan Vehb ibni Abdi Menaf'ın kızı Amine'yi oğluna istiyor ve Amine de Amine ile Abdullah'ın soyu yani Resulullah'ın annesi ile babasının soyu birkaç nesil ileride Kilab'ta birleşmektedir...

