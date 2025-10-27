"Ebeveynlik İradesi Çocuğun Arzusunu Yönetmektir" - Aile Akademisi

Enstitü Sosyal Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, Fikriyat Aile Akademisi'nde Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin detaylarını paylaştı. "16 yaş altına akıllı telefon vermeyin" uyarısında bulunan Dr. Armağan, "unutulma hakkı", "aile aklı" ve "iyilik sosyolojisi" gibi kritik kavramları açıkladı. Armağan, "İyi ebeveynlik, çocuğun her istediğini karşılamak değil, arzusunu yönetmektir," dedi.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Kampanyası

