Mükemmel Değil Gerçek Bir Anne Olmak I Dr. Sema Nur Öz Keskin I Aile Akademisi Bölüm 8

Aile Akademisi'nin yeni bölümde konuk, Dr. Sema Nur Öz Keskin idi. Öz Keskin ile Annelik üzerine konuştuk. Birçoğumuzun merak ettiği; Anne olmaya hazır olunur mu? Hamilelik psikolojisi nedir? Hamilelik sürecinde kimlerden destek almalıyız? Annelik hormonları psikolojimizi ne kadar etkiler? Annelikte yetersizlik hissini nasıl yenebiliriz? Annelerimiz mükemmel olmak zorunda mı? gibi soruları yönelttik.

🔸 9 ay boyunca bedeninizde bir canlı büyüyor. Doğum maalesef çok zor ve kötü bir şekilde anlatılıyor, travmatik bir şekilde anlatılıyor. Hamilelik de hep böyle zorlanılacak bir şeymiş gibi anlatılıyor.

🔸 Oysa gebe hiçbir zaman hasta değildir, normal sağlıklı bir kadının gebeliği de fizyolojiktir ve normal sağlıklı bir bireydir aslında, hasta olarak değerlendirmememiz lazım. Bu gebelik yolculuğu, hamilelik yolculuğu içerisinde bolca doktor var, bolca hastane var ama aslında bizim ebeveyn olma yolculuğumuz.

🔸 Eşimizin de kendimizin de anne baba olma sürecimiz, bir çocuk sahibi olma sürecimiz; daha duygusal, daha güzel, daha romantik geçebilir aslında ama işin içine çok fazla hastane giriyor, çok fazla bilinmez giriyor, çok fazla test giriyor.

🔸 Bu süreç bu kadar medikalleştiğinde insanın üzerinde bir maalesef kötü bir etki yaratıyor. Bir de maalesef çok fazla toplumda olumsuz bir şekilde anlatıldığı için, herkes olumsuz şeyleri anlatıyor kimse gebeliğinin çok güzel geçtiğini anlatmıyor, herkes ne kadar bulantısı olduğunu anlatıyor, yürüyemediğini, bel ağrısı çektiğini, doğumun ne kadar sıkıntılı olduğunu anlatıyor ama gebeliklerin hepsi böyle geçmiyor çok çok güzel geçen gebelikler var ama kimse söylemiyor çünkü nazar değer.

Editör/Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kamera:Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşe Nur Ayol

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.