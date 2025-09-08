K-Pop Kültürü Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor? I Aile Akademisi Bölüm 6

Fikriyat ekranlarında yayınlanan Aile Akademisi programında sosyolog/yazar Asiye Aykut ile K-Pop'un kültürü ve aile yapısını nasıl etkilediğini konuştuk. Aykut, bu hususla ilgili şu ifadelerde bulundu: "Gelenek "kök" demektir. Köklü bir aileden bahsediyorum size. Kökleri sağlam bir çınar ağacı düşünün, bir de bir filiz düşünün yani kökleri daha toprağa tutunmamış bir filiz düşünün. Bir çınarı bir sel vurup yıkamaz. Gelenek kök demek."

🔹 Bazen gençler şey diyor, işte seminerlerde ya da sonrasında gençlik kamplarında oturup sohbet ediyoruz şunu söylüyorlar "Hocam hayatıma niye daha önce girmedin?" Ne kadar kıymetli… Hocam, işte böyle çıkıyorsunuz arabaya bineceksiniz dönüp şöyle bağırıyorlar "Hocam bizim size çok ihtiyacımız var, hocam bizim sizin gibi rol modellere çok fazla ihtiyacımız var."

🔹 Şimdi burada işte tesettürlü olmanız, bir kadın olarak bir model olmanız o kadar çok kıymetli ki ya ben burada özellikle hanım kardeşlerime sesleniyorum, genç kızların bize çok fazla ihtiyacı var, rol model olarak giyimiyle kuşamıyla diksiyonuyla konuşması ile ilgi alanlarıyla her şeyiyle bize çok fazla ihtiyaçları var.

🔹 Bu anlamda rol modelliğimiz çok kıymetli, söz çok güçlü bunun konuştuğunuzda zaten çocuk hani size o yakınlığı kurduğu anda bu sefer sizin sevdiğiniz şeylerle de bağ kurmaya başlıyor; sosyal medyadan, dijitalden mesajlaşarak, güçlendirerek devam ediyorsunuz fakat nereye kadar yetebilirsiniz?

🔹 Sayımızın artması lazım, daha fazla kişinin taşın altına elini koyması lazım, daha fazla annenin İzleyici olarak o şeylerden inip, sahaya inmesi gerekiyor, içeride olması gerekiyor birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

🔹 Yani onların tek tek elimizden çocuklarımızı toplamasına ne kadar izin vereceğiz? Ben acilen hep şunu söylerim, benim onların eline bırakacak bir tane evladım yok, bir tane çocuğum yok hatta hep şöyle söylüyorum "Ben sadece Müslüman çocukları da düşünmüyorum, ben çok daha kolay düşünüyorum.

🔹 8.5 milyarın içinde her doğan çocuk aslında bana göre bize emanettir, Neden? Çünkü "fıtrat" üzerine doğar Efendimizin (SAV) dediği gibi "Her doğan fıtrat üzerine doğar." Yani Allah'ı bilme ve bulma kabiliyetiyle doğar. Benim o çocuğu da kaybetme lüksüm yok.

🔹 Efendimiz (SAV) dünyaya geldikten sonra peygamber olduktan sonra doğan herkes "ümmet"tir. Onlar ümmeti davet eder, davet edilmişler icabet etmeleri bekleniyor. Benim orada da aslında global bir sorunum var.

🔹 Sadece kendi ülkem için değil sadece kendi dindaşlarım için değil. Tüm gençler için bu tehlikeler, bahsettiğimiz tüm tehlikeler dünyadaki tüm gençler için geçerli yani yapacağımız çalışmalar çok daha kapsamlı yani 8,5 milyarı kapsayan şeyler olmalı inşallah.