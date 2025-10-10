Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 6. Bölüm: Fil Vakası

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor.

🔸 Ebrehe, Mekke'nin çok yakınına geldiğinde ordusunun önünde fil vardır ve fil bir tank gibi yürüyor. Gayet tabii ki önüne geleni ezip geçiyor yani ona ne kılıç işliyor ne kurşun işliyor.

🔸 Kalın bir derisi vardır dolayısıyla da zaten o büyük cüssesinin karşısında insanlar duramıyorlar, önüne geleni ezdiği için herkes ondan çekinir. Bunun için genellikle orduların önüne böyle filler konur.

🔸 Bu fil Mekke'nin yakınına geldiğinde yere çöküyor ve bir türlü onu kaldıramıyorlar. İlerlemiyor ve ordunun önünde yürümesi gereken bu fil orada durunca, orada karargahlarını kuruyorlar.

🔸 İşte bu arada Abdulmuttalib'in develerine ve koyunlarına, keçilerine el koyuyor ve Mekke şefiyle görüşmek istediğini söylüyor. Diyor ki: "Mekke'ye gireyim de şehri harabeye mi çevireyim? Kabe'yi mi yıkayım yoksa siz bana teslim mi olacaksınız?" diye görüşmek üzere Mekke'nin şefi olan Abdülmuttalib'i çağırıyor...

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşe Nur Ayol

Kamera:Serkan Hervenik

