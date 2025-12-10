Riyazü's Salihin Okumaları 1: İmam Nevevi Kimdir?

Ahmet Şentürk'ün sunumuyla Vav Radyo'da yayınlanan "Riyazü's Salihin Okumaları" programının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu seride, İslam dünyasının en kıymetli eserlerinden biri olan, İmam Nevevi merhumun Riyazü's Salihin (Salihlerin Bahçesi) kitabını okuyup anlamaya çalışacağız. Ahmet Şentürk ilk derste, eserin müellifi (musannif) İmam Nevevi'nin hayatına, ilmi kişiliğine ve bu ölümsüz eserin yazılış amacına dair kapsamlı bir giriş yapıyor.