Riyazü's Salihin Okumaları 1: İmam Nevevi Kimdir?

Yayınlanma Tarihi: 10.12.2025 11:53

Ahmet Şentürk'ün sunumuyla Vav Radyo'da yayınlanan "Riyazü's Salihin Okumaları" programının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu seride, İslam dünyasının en kıymetli eserlerinden biri olan, İmam Nevevi merhumun Riyazü's Salihin (Salihlerin Bahçesi) kitabını okuyup anlamaya çalışacağız. Ahmet Şentürk ilk derste, eserin müellifi (musannif) İmam Nevevi'nin hayatına, ilmi kişiliğine ve bu ölümsüz eserin yazılış amacına dair kapsamlı bir giriş yapıyor.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 8. Bölüm: Rahip Bahira Hadisesi

Kitap Dedektifi: Üsküp ve Filistin Defteri

İslam Dünyasından Simalar I 1. Bölüm I Müslüman Kardeşler'in Kurucusu: Hasan el-Benna

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 23-26. Bablar - 21. Bölüm

Mükemmel Değil Gerçek Bir Anne Olmak I Dr. Sema Nur Öz Keskin I Aile Akademisi Bölüm 8

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 7. Bölüm: Resulullah'ın (SAV) Çocukluk ve Gençlik Yaşamı

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor