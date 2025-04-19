Çağdaş Türk Dünyası Dersleri I Türk Dünyası Kimlerden Oluşuyor?

Türkler tarih sahnesine, Ötüken merkezli olarak Milattan önce çıkmış buradan dünyanın pek çok yerine yayılmışlardır. Her kıtada ayrı hikâyeler ve farklı gelenekler oluşturmuşlar. İşte, Çağdaş Türk Dünyası dersleri serimiz ile Türk dünyasındaki devletlere dair bilmeniz gerekenleri anlattık. Serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız.

🔹 Türk tarihi MÖ 3 binlerde başlamıştır ve günümüze kadar uzanır. Ben öncelikle Türk ismine değinmek istiyorum. Bu isim evvela Ötüken merkezli kurulan Göktürk Kağanlığı'na ait belgelerde hem Türk hem Türük karşımıza çıkıyor.

🔹 Ötüken, günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer alan Orhun Nehri yakınlarında bulunuyorr. Ormanlarla çevrili olan bu yer, Ötüken Dağı tarafından adeta koruma altına alınmış gibidir. Burası, Türk tarihinin bilinen dönemlerinden beri sadece bir şehir değil bir merkezdir. Aynı zamanda manevi bir konumu da ifade eder. Bu bölge, Orhun Irmağı'nın aktığı topraklar olarak da kayıtlara geçer. Orhun Yazıtlarının dikildiği, ilk Türk devletinin kurulduğu ve Hunlardan itibaren yurt olarak da kabul edilen bir coğrafi sınırdır.

🔹 Asya Hunları, Göktürkler, Uygurlar zamanla dünyanın pek çok yerinde kendi yurtlarını kurmuşlar. Buralarda kendilerine has gelenek görenekler üretmişler, farklı damak zevklerine hitap eden yemekler yapmışlar, giyim kuşamlarına yaşadıkları bölgeye göre şekillendirmişler.

🔹 Örneğin Sibirya'da yaşayan Türkler daha kalın giyinip, daha etçil beslenirken, Güneybatı'da yaşayan Türkler daha ince ve daha renkli giyinip, Kuzeydoğu'daki Türklere göre sebze- et dengesini koruyarak beslenmişlerdir.

🔹 Zaten bu örneklere, Türk dünyasındaki devlet ve toplulukları anlatırken detaylı bir şekilde değineceğiz. Türkler zaman içinde belli göçler ile farklı coğrafyalara yayılmışlar ve gruplar oluşturmuşlardır.

🔹 Genel hatlarıyla Türklerin hem coğrafi hem de dilsel olarak 4 gruba ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu gruplar; Güneybatı, Güneydoğu, Kuzeybatı, Kuzeydoğu'dur.

🔹 Güneybatı grubunu Oğuz, Güneydoğu'yu Karluk, Kuzeybatı'yı Kıpçak ve Kuzeydoğu'yu Sibirya olarak sınıflandırıyoruz. Türkiye Türkçesinin içinde bulunduğu Oğuz grubunda Azerbaycan, Türkmen, Gagavuz ve Horasan Türkleri bulunuyor.

🔹 Karluk olarak nitelendirilen Güneydoğu grubunda Uygurlar ve Özbekler var. Kuzeybatı yani Kıpçak grubunda Kazak, Kırgız, Tatar, Başkurt, Kumuk, Karaçay- Malkar Türkleri bulunuyor. Kuzeydoğu'da ise Saha, Altay, Tuva, Hakas, Çuvaşlar bulunuyor.

Sunucu/Editör: Sümeyye Tektaş

Kamera/Kurgu: Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.