Çağdaş Türk Dünyası Dersleri I Gagavuz Türkleri Nerede Yaşıyor?

Çağdaş Türk Dünyası dersleri serimiz ile Türk dünyasındaki devletlere dair bilmeniz gerekenleri anlatıyoruz. İkinci bölümümüzde Gagavuz Türklerine dair bilmeniz gerekenleri sizlere aktardık.

🔹 Türklerin Ötüken'den başlayan tarihi serüvenleri farklı coğrafyalarda devam eder. Başka toprakları yurt edinmek, başka milletler ile etkişimde bulunmak benliklerini unutturmaz. Aksine Türk örf ve adetlerini yaşatmak için daha büyük gayret içine girerler.

🔹 Oğuz grubuna mensup olan Gök Oğuz Türkleri, bilinen isimleriyle Gagavuz Türkleri de kendi geleneklerini günümüzde dahi yaşatmak için büyük mücadeleler vermiş bir Türk topluluğudur.

🔹 Oğuz grubununda Türkiye, Azerbaycan Türkleri ve Türkmenlerden sonra Gagavuz Türkleri bulunmaktadır. Bu gruptan belki de en az tanınanlar Gagavuzlardır.

🔹 Günümüzde Gagavuz Özerk Cumhuriyeti ile yakın ilişkiler kurmaktayız. Bunun belki de en önemli sebebi, başkanları İrina Vlah'ın doğru bir siyasi rota çizmesinden kaynaklıdır.

🔹 Gök Oğuzlar, başta Moldova özerk bölgesi olmak üzere; Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Azerbaycan ile Bulgaristan'ın Dobruca, Yunanistan'ın Keserya eyaletierinde yaşamlarını sürdürmektedirler. II.Dünya Savaşı sonrası ise Gagavuzya'dan Türkiye'ye göç dalgası ciddi anlamda başlar.

🔹 Hun İmparatorluğu'nun başlattığı büyük akın ile pek çok Türk topluluğu Avrupa'ya göç etmeye başlar. Bunlar arasında Gagavuz Türkleri de bulunmaktadır. Bu dalgayla Gök Oğuzlar önce Balkanlar'ın incisi Makedonya'ya ardından da Bulgaristan ve Yunanistan gibi bölgelere yerleşirler.

🔹 14. yüzyılda Yıldırım Bayezit'in Balkanları fethiyle beraber Gagavuzlar Osmanlı idaresin girer. Daha sonra Bulgar baskısıyla 18. yüzyılda Prut ve Dinyester nehirlerinin arasında kalan Besarabya bölgesine yerleşir ve hayatlarını burada idame ettirirler.

🔹 Gagavuzlar, Anadolu Türkleri ile bağlantılarını kültür yoluyla diri tutmayı başarmışlardır. Ülkemiz insanı gibi çoğunlukla hayvancılık ve tarımla uğraşırlar.

🔹 Eski Türk adetlerinden biri olan nazar inancı, Gagavuz Türklerinde de halen mevcuttur. Onlarında hastalığa, nazara ve korkuya karşı dua okuma kültürleri vardır. Ayrıca kardeş ülkemizde kız isteme, düğün, kına, yüz görümlülüğü gibi adetler, geleneklerinin bir parçası olarak yaşatılmaya çalışılmaktadır.

🔹 Gagavuz Türkleri ile aynı kökenden olduğumuzun en büyük kanıtı olan ortak paydamız yani dilimizdir. Aynı zamanda Gök Oğuzların konuştuğu Türkçe, ülkemizin Trakya Bölgesi'nin şivesine benzetilmektedir.

🔹 Gagavuz Türkçesinde; Balgerova, Winica, Brestak, Kumanova gibi ağızlar bulunmaktadır. Araştırmacılar Gök Oğuzların merkez ve güney ağızlarını kullandıklarını söyler.

Editör/ Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kamera/Kurgu: Serkan Hervenik

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