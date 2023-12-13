Oğuz Atay Nasıl Sansüre Uğradı?

Yazdığı metinler ile edebiyatımızı besleyen, dil ustası Oğuz Atay, dönemin hakim zihniyeti tarafından sansüre uğramıştı. TDK, Tutunamayanlar yazarı Oğuz Atay’ın son hikayesinin adını ve kelimelerini değiştirerek ölümünden sonra usta yazara Türkçe öğretmeye çalışmıştı...

Edebiyat tarihimizin en nevi şahsına münhasır isimlerinden, Tutunamayanlar yazarı Oğuz Atay da TDK'nin sansürcü zihniyetinden payını almıştı. "Öz Türkçe" akımına karşı yaşayan dili eserlerinde kullanan Oğuz Atay, döneminde anlaşılmamış bir yazardı.

Öyle ki Tutunamayanlar basıldığında uzun süre raflarda kalmıştı. Ancak TDK'nin Oğuz Atay'a olan sansürü vefatından sonra da sürmüştü. Usta isim, son hikayesini hasta yatağında tamamlamıştı.

TDK'NİN yayın organı olan Türk Dili dergisine teslim edilen metin, Atay'ın ölümünden 17 gün sonra derginin Ocak 1978 sayısında yayınlandı. Ama TDK usta öykücüyü vefatından sonra bile rahat bırakmıyordu.

Hikâyenin orijinal adı "Demiryolu Hikayeciler - Bir Rüya" iken dergide "Demiryolu Öykücüleri - Bir Düş" olarak yayınlanmıştı. Üstelik sansür sadece bundan ibaret değildi. Hikayede kullanılan elliden fazla kelime "Batı kökenli" olmadığı için değiştirilmişti.

Yazdığı metinler ile hala edebiyatımızı besleyen, dik ustası Oğuz Atay, dönemin hakim zihniyeti tarafından sansüre uğradı. Hülasa TDK, Türkçedeki en önemli roman yazarlarından birine ölümünden sonra Türkçe öğretmeye çalışmıştı...

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Editör-Sunucu: Esma Şekerci

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak