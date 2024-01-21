Mehmet Akif'in yürüme sevdası

İstiklal Marşı gibi bir şahesere imzasını atan vatan şairi Mehmet Akif, son dönem edebiyatımız ve kültür dünyamızın en mümtaz karakterlerinden birisiydi. Edebi ve fikri yanlarının dışında spora düşkün olan Akif yüzme ve yürüme alanlarına özellikle ihtimam gösterirdi.

▪ Eski insanların en önemli sporu yürümeydi. Uzun yürüyüşler, sağlığa iyi geldiği gibi insanların uzun uzun tefekkür etmelerine de olanak sağlayan sağlıklı bir eylem.

▪ Milli şairimiz Mehmet Akif de yürümeyi çok seven isimlerdendi. "Yataktan kalkıp tekrar yatıncaya dek" yürümek isteyen Mehmet Akif, o sıralar İstanbul'da yeni yeni moda olan ve çok rağbet gören tramvaya binmez, Fatih-Halkalı arasını yürürdü.

▪ Kültür tarihimizin önemli simalarından Mahir İz'in, hatırat kitabı "Yılların İzi"nde anlattığına göre, Mehmet Akif ile Mahir İz bir Kandilli seyahatlerinde Üsküdar'dan yaya olarak yola çıkmış yine yaya olarak Beylerbeyi ve Çengelköy aşarak Kandilli Rasathanesi müdürü Hoca Fatin Efendi'yi ziyaret için tepeye tırmanmışlardı.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr