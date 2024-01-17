Ezan-ı Muhammedî şairi

Türkçe ezan söylentilerinin ortalıkta dolaştığı bir dönemde Yahya Kemal'in kaleme aldığı Ezan-ı Muhammedî şiiri, şairin cesaretini gösteriyordu.

Emr-i bülendsin ey Ezan-ı Muhammedi

Kâfi değil sadana cihan-ı Muhammedi

🔸 Bu muhteşem mısraların şairi Yahya Kemal, şiirleri ile toplumun nabzını tutan usta bir isimdi. Türkçe ezan söylentilerinin ortalıkta dolaştığı bir dönemde kaleme alınan Ezan-ı Muhammedî şiiri, şairin cesaretini gösteriyordu.

🔸 Şiiri, Müslümanlığın en güzel halini gördüğü annesine ithaf eden Yahya Kemal, ilahi bir musiki olan ezan-ı şerifi milletimiz nezdindeki değerini şiiriyle tescilledi.

🔸 Şair, devletimizin iki manevi temeli olduğunu söyler. Bunlar: Ayasofya'nın ezanları ve Hırka-i Saadet'te okunan Kur'an-ı Kerim kıraatidir...Yahya Kemal bu hususu 30 Mart 1922 tarihli Tevhid-i Efkar Gazetesi'nde "Ezan ve Kur'an" başlıklı yazısında şöyle anlatıyor:

"Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu devletin iki manevi temeli vardır: Fatih'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hâlâ okunuyor! Selim'in Hırka-i Saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hâlâ okunuyor."

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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