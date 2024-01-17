Ezan-ı Muhammedî şairi

Ahmet Edip Başaran: Biz Bir "İz" Taşıyoruz I Fikriyat Sohbetleri
İnsanlık artık durmaktan ziyade daha fazla hızı önemsiyor. Bir eylemi gerçekleştirmekten ziyade...
Türkçe ezan söylentilerinin ortalıkta dolaştığı bir dönemde Yahya Kemal'in kaleme aldığı Ezan-ı Muhammedî şiiri, şairin cesaretini gösteriyordu.
Emr-i bülendsin ey Ezan-ı Muhammedi
Kâfi değil sadana cihan-ı Muhammedi
🔸 Bu muhteşem mısraların şairi Yahya Kemal, şiirleri ile toplumun nabzını tutan usta bir isimdi. Türkçe ezan söylentilerinin ortalıkta dolaştığı bir dönemde kaleme alınan Ezan-ı Muhammedî şiiri, şairin cesaretini gösteriyordu.
🔸 Şiiri, Müslümanlığın en güzel halini gördüğü annesine ithaf eden Yahya Kemal, ilahi bir musiki olan ezan-ı şerifi milletimiz nezdindeki değerini şiiriyle tescilledi.
🔸 Şair, devletimizin iki manevi temeli olduğunu söyler. Bunlar: Ayasofya'nın ezanları ve Hırka-i Saadet'te okunan Kur'an-ı Kerim kıraatidir...Yahya Kemal bu hususu 30 Mart 1922 tarihli Tevhid-i Efkar Gazetesi'nde "Ezan ve Kur'an" başlıklı yazısında şöyle anlatıyor:
"Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu devletin iki manevi temeli vardır: Fatih'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hâlâ okunuyor! Selim'in Hırka-i Saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hâlâ okunuyor."
Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
💠💠💠
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE 🔔
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İnsanlık artık durmaktan ziyade daha fazla hızı önemsiyor. Bir eylemi gerçekleştirmekten ziyade...
Öz Türkçenin izini takip ettiğimiz serimiz Kökçe'de, günlük hayatımızda aşina olduğumuz kelimeleri...
Öz Türkçenin izini takip ettiğimiz serimiz Kökçe'de, günlük hayatımızda aşina olduğumuz kelimeleri...
Yazdığı metinler ile edebiyatımızı besleyen, dil ustası Oğuz Atay, dönemin hakim zihniyeti...
Sezai Karakoç'un sanatı ve şiirlerinin derin anlamının bizim için nasıl bir öneme sahiptir?...
Sultan II. Mehmet, Peygamber Efendimize (SAV) karşı duyduğu derin hürmeti naat yazarak gösterir...