Ahmet Edip Başaran: Biz Bir "İz" Taşıyoruz I Fikriyat Sohbetleri

İnsanlık artık durmaktan ziyade daha fazla hızı önemsiyor. Bir eylemi gerçekleştirmekten ziyade hangi hızla yaptığımız önemli. Şair Ahmet Edip Başaran ile kitaplar, şiir ve bizim büyük hikayemizi merkeze alan bir söyleşi gerçekleştirdik. Şöyle diyor Ahmet Edip Başaran: “Biz bir ‘iz’ Taşıyoruz...”

Bekir Salih Yaman:

Bugüne kadar yayınlanmış üç şiir bir de deneme kitabınız var. Hızır'ı Beklerken, İzinsiz Gösteri ve Oyunbozan isimli şiir kitaplarınız. Sahipsiz Güzel isimli kitapları merkeze aldığınız bir de deneme kitabınız var. Yazmaya düz yazı ile mi başladınız? Yoksa şiir mi baskın geldi?

Ahmet Edip Başaran:

Tabii şiirin baskın geldiğini söyleyebiliriz. Şiir, bütün türler içerisinde önceliği olan bir tür ki yazma eylemi dediğimiz eylem biraz da şiir üzerinden temayüz eden bir yönüyle karşımıza çıkıyor. Tabii ki sadece şiir değil yazma eylemini genel bir çerçevede değerlendirebiliriz. Burada, yazdığımız veya yazmayı tasarladığımız ve derdini taşıdığımız şeyleri "hangi türle daha iyi ifade edebilirim" belirleyici bir parametre oluyor.

O belirleyici öge üzerinden şiirin daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ben öteden beri hep şiiri besleyen ana damarın deneme, düşünce metinleri olduğunu; denemeler yazmak olduğunu ifade ederim. Şiir biraz da düz yazıyla deneme ile besleniyor ki bu önemli şair ve yazarlara baktığımızda bir düşünce yönü olan sanatçılara baktığımızda, bu isimlerin en başlıca gelen özelliği sadece şiirle yetinmemiş olmaları, bunun yanında fikriyat kısmını da deneme, düşünce metinleri ile sürekli tahkim ettiklerini, beslediklerini görüyoruz.

Bu bağlamda şiirle başladık ama şiir, düz yazı kol kola, beraber ilerliyor diyebilirim. Deneme kitabı; evet uzunca zamandır yazdım metinler vardı, bunların kitaplaşma süreci ile alakalı. Doğrusu şiire öncelik verdiğimiz için onların yayını biraz gecikti. Nasip olursa inşallah aralıklarla da olsa diğer deneme kitaplarımız; düşünce, deneme türündeki kitaplarımız da yayınlanacak.

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