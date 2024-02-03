Alev Alatlı için ne dediler? Önemli isimler anlatıyor

Hafızasında kütüphane olan alim: İsmail Saib Sencer
Kedili kütüphanenin her şeyi, tarihimizin en büyük bibliyograflarından, "hocaların hocası"...
Düşünce dünyamızın müstesna ismi Alev Alatlı 2 Şubat tarihinde vefat etti. Düşünceleri ile yıllar boyunca yolumuza ışık tutan ve bundan sonra da kitaplarıyla tutmaya devam edecek Alev Alatlı'yı kültür dünyamızın önemli isimlerine sorduk.
🔺 Rahmet-i Rahman'a kavuşan düşünce vadimizin bereketli kalemi Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle milletinin yanında olan bir mütefekkir, hakikat yolcusuydu.
🔺 İlmi yolculuğunu felsefe, düşünce, istatistik, ekonomi alanlarında yoğunlaştıran Alatlı'nın ana çerçevesinde her zaman medeniyetimiz vardı. 1986'da "Özgür Madalyası" alan Alatlı'yı önemli isimlere sorduk.
▪ Prof. Dr. İskender Pala
▪ Prof. Dr. Ümit Meriç
▪ Şair - Yazar Mustafa Akar
▪ Gazeteci - Yazar Ekrem Kızıltaş
▪ Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Z. Altay
▪ Şair Nurullah Genç
▪ Dr. Necdet Subaşı
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Kedili kütüphanenin her şeyi, tarihimizin en büyük bibliyograflarından, "hocaların hocası"...
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