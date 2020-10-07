Edebiyatçılarımız hangi üniversiteleri tercih etmişti?
Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Sait Faik, Oğuz Atay gibi edebiyatçılarımız da bir dönem okul sıralarında...
Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Sait Faik, Oğuz Atay gibi edebiyatçılarımız da bir dönem okul sıralarında talebeydiler. Peki, romanlarını, şiirlerini, öykülerini severek okuduğumuz bu ünlü edebiyatçıların hangi üniversite ve bölümleri tercih ettiğini biliyor musunuz? Hepsi edebiyat bölümünden mi mezundu? İşte edebiyatçılarımızın tercih ettiği üniversite ve bölümler...
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Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Sait Faik, Oğuz Atay gibi edebiyatçılarımız da bir dönem okul sıralarında...
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