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İnsanlık tarihine çalınan kara bir leke: Srebrenitsa katliamı ve mavi kelebekler

Yayınlanma Tarihi: 10.07.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 11:26

Takvimler, 11 Temmuz 1995’i gösterdiğinde, tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Tüm insanlığın gözleri önünde,  Avrupa’nın göbeğinde!  Srebrenitsa’da en az 8 bin Boşnak,  en az 8 bin masum insan, evlerinden zorla çıkartılarak ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda vahşice katledildi.

Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera-kurgu: Ahmed Helal

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