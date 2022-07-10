İnsanlık tarihine çalınan kara bir leke: Srebrenitsa katliamı ve mavi kelebekler

Takvimler, 11 Temmuz 1995’i gösterdiğinde, tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Tüm insanlığın gözleri önünde, Avrupa’nın göbeğinde! Srebrenitsa’da en az 8 bin Boşnak, en az 8 bin masum insan, evlerinden zorla çıkartılarak ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda vahşice katledildi.

Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera-kurgu: Ahmed Helal

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr