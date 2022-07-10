İnsanlık tarihine çalınan kara bir leke: Srebrenitsa katliamı ve mavi kelebekler

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Takvimler, 11 Temmuz 1995’i gösterdiğinde, tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Tüm insanlığın gözleri önünde, Avrupa’nın göbeğinde! Srebrenitsa’da en az 8 bin Boşnak, en az 8 bin masum insan, evlerinden zorla çıkartılarak ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda vahşice katledildi.
Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera-kurgu: Ahmed Helal
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