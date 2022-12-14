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Astronomi ve matematiğin zirve ismi: Ali Kuşçu

Yayınlanma Tarihi: 14.12.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 17:09

Ali Kuşçu, Timurlular devrinde Semerkant'ta yetişmiş önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Kuşçu'nun derslerini bilim insanları dahi takip etmiştir. Ali Kuşçu ayrıca Molla Hüsrev'le birlikte Semaniye medreselerinin programını hazırlamış; İstanbul'un boylamını 59 derece, enlemini de 41 derece 14 dakika olarak belirlemiştir.

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