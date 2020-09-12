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TÜRK TARİHİ

'nin çağları aşan hat levha ve kitabeleri

Yayınlanma Tarihi: 12.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 09:04
Ayasofya Camii'nin çağları aşan hat levha ve kitabeleri

On beş asırdır dimdik ayakta duran fetih sembolü Ayasofya, manevi değeriyle yalnızca topraklarımızın değil insanlığın da en önemli hazinelerinden biridir. Bilhassa Fetih'ten sonra Osmanlı'nın katkılarıyla imar edilip geliştirilen bu ulu mabed, bünyesinde barındırdığı pek çok hat levhaları ve kitabeleriyle tarihin en gözde mimari eserleri arasında yer almaktadır. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Ayasofya için nakşettiği kubbedeki Nur Suresi'nden bir bölüm ile sekiz adet ismi ihtiva eden muhteşem levhalar, bugün dahi "dünyanın en büyük yazıları" olma özelliğini koruyor. Peki, hangi hattat sultanlar Ayasofya'yı levhalarıyla süsledi? Ayasofya'daki bu muazzam hat tabloları, Cumhuriyet devrinde neden kaldırıldı? İşte tüm detaylarıyla 'nin çağları aşan hat levha ve kitabeleri...

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Etiketler Ayasofya Camii ayasofya cami kitabeleri ayasofya cami levhaları

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