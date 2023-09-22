Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Tarih
  • Vefatının 503'üncü yılında Yavuz Sultan Selim Tekirdağ'da anıldı
TARİH

Vefatının 503'üncü yılında Yavuz Sultan Selim Tekirdağ'da anıldı

Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, vefatının 503'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da anıldı.

Vefatının 503’üncü yılında Yavuz Sultan Selim Tekirdağ’da anıldı
Yayınlanma Tarihi: 22.9.2023 12:44:49 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 12:42

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen anma programında, Yavuz Sultan Selim'in Tekirdağ'da vefat ettiğini söyledi.

Yavuz Sultan Selim'i anma programının 4 yıldır Valilik himayesinde yapıldığını aktaran Hacıoğlu, "Tarihçiler Yavuz Sultan Selim'i ikindi güneşine benzetirler, ikindi güneşinin süresi kısadır ama gölgesi çok uzundur. 80 yılı 8 yıla sığdırmak tamda Selim'i ifade ediyor. Yavuz Sultan Selim fetih etme duygusunun yüce olduğu bir padişahtı. Ruhu şad olsun." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Altuntaş da Yavuz Sultan Selim'in hayatı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türk Tarih Kurumunun hazırlığı Yavuz Sultan Selim video gösteriminin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Recep Soytürk, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı programın ardından protokol üyeleri, "Yavuz Sultan Selim Han Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

- Yavuz Sultan Selim 50 yaşında vefat etti

Türk Tarih Kurumundan elde edilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'de doğdu.

Babası Sultan İkinci Bayezid, padişah olduktan sonra, askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenmesi için, şehzade Selim'i Trabzon Sancağına vali olarak tayin etti.

Cesur, mütevazı, iyi kılıç, ok kullanan ve Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, Sah Sultan'ın babası Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520'de, "Aslan pençesi ya da şirpençe" denilen bir çıbanın vücuduna yaydığı enfeksiyon nedeniyle 50 yaşında vefat etti.

Çorlu'da hayata gözlerini yuman Yavuz Sultan Selim 4 yıldır Tekirdağ Valiliği himayesinde vefat ettiği ilde resmi anma programı ile anılıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türk Tarih Kurumu Yavuz Sultan Selim Trabzon San KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Hatice Sultan Fatma Sultan Hafsa Sultan Çorlu Sultan İkinci Bayezid Şah Sultan Tekirdağ Zeynep Altuntaş Yahya Kemal Beyatlı Recep Soytürk Yavuz Sultan Selim Han Fotoğraf Sergisi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN