Vefatının 503’üncü yılında Yavuz Sultan Selim Tekirdağ’da anıldı

Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim , vefatının 503'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ 'da anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen anma programında, Yavuz Sultan Selim'in Tekirdağ'da vefat ettiğini söyledi.

Yavuz Sultan Selim'i anma programının 4 yıldır Valilik himayesinde yapıldığını aktaran Hacıoğlu, "Tarihçiler Yavuz Sultan Selim'i ikindi güneşine benzetirler, ikindi güneşinin süresi kısadır ama gölgesi çok uzundur. 80 yılı 8 yıla sığdırmak tamda Selim'i ifade ediyor. Yavuz Sultan Selim fetih etme duygusunun yüce olduğu bir padişahtı. Ruhu şad olsun." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Altuntaş da Yavuz Sultan Selim'in hayatı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türk Tarih Kurumunun hazırlığı Yavuz Sultan Selim video gösteriminin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Recep Soytürk, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı programın ardından protokol üyeleri, "Yavuz Sultan Selim Han Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

- Yavuz Sultan Selim 50 yaşında vefat etti

Türk Tarih Kurumundan elde edilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'de doğdu.

Babası Sultan İkinci Bayezid, padişah olduktan sonra, askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenmesi için, şehzade Selim'i Trabzon Sancağına vali olarak tayin etti.

Cesur, mütevazı, iyi kılıç, ok kullanan ve Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, Sah Sultan'ın babası Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520'de, "Aslan pençesi ya da şirpençe" denilen bir çıbanın vücuduna yaydığı enfeksiyon nedeniyle 50 yaşında vefat etti.

Çorlu'da hayata gözlerini yuman Yavuz Sultan Selim 4 yıldır Tekirdağ Valiliği himayesinde vefat ettiği ilde resmi anma programı ile anılıyor.