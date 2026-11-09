Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, engelsiz sporun Türkiye'deki gelişimini gösteren tarihi bir organizasyon olarak başarıyla tamamlandı. Türkiye Satranç Federasyonu'nun koordinasyonunda Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen bu prestijli organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 26 farklı ilden toplam 110 görme engelli satranç sporcusu katılım gösterdi. Altı gün boyunca aralıksız süren yoğun mücadelede sporcular, hem zihinsel yeteneklerini hem de stratejik düşünme kapasitelerini en üst seviyede sergilediler ve görme engelli bireylerin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha kanıtladılar.

Şampiyonada beş farklı kategoride gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda dereceye giren başarılı sporculara toplam 200 bin lira ödül dağıtıldı. Genel klasmanda Meriç Pehlivan üstün performansıyla birinci olurken, Ünal Dönmez ikinci, Süleyman Saltık üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Büşra Öztürk şampiyonluk kupasını kaldırırken, Esra İnpınar ikinci, Rabia Doğan üçüncü olarak podyuma çıktı. Rating 1499 ve altı kategorisinde Fatih Veliler birinciliği elde ederken, genç yetenek Meriç Pehlivan 20 yaş altı kategorisinde de zirvede yer alarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı ve organizasyonun en dikkat çeken sporcusu oldu.

Organizasyon, görme engelli sporcuların satranç branşında gösterdikleri olağanüstü başarının ve azmin önemli bir göstergesi oldu. Deneyim kategorisi olarak bilinen 50 yaş ve üzeri kategorisinde İbrahim Dal birinci olurken, Selim Eyüp Altınok ve Osman Kerim Altınok sırasıyla ikinci ve üçüncü olarak başarılarını taçlandırdılar. Farklı yaş gruplarından sporcuların bir araya geldiği şampiyona, hem genç yeteneklerin keşfedilmesi hem de deneyimli sporcuların bilgi ve becerilerini paylaşması açısından önemli bir platform oluşturdu.

Şampiyona, engelsiz sporun Türkiye'deki gelişimini gösteren önemli etkinlikler arasında yerini aldı ve görme engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının desteklenmesi adına büyük önem taşıdı. Organizasyon, sadece sportif bir müsabaka olmakla kalmayıp, aynı zamanda görme engelli sporcuların motivasyonunu artıran, sosyal bağlarını güçlendiren ve toplumsal farkındalık yaratan bir etkinlik olarak kayıtlara geçti. Türkiye Satranç Federasyonu'nun bu tür organizasyonlara verdiği destek, engelsiz sporun yaygınlaşması ve görme engelli sporcuların daha fazla teşvik edilmesi açısından öncü rol oynamaya devam ediyor.

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