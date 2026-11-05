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Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Gaziantep'te Oynanacak

Yayınlanma Tarihi: 05.11.2026 09:32

Gaziantep, Türkiye basketbolunun en prestijli organizasyonlarından 31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası finaline ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Tarfin ile Galatasaray Çağdaş Factoring arasında oynanacak dev derbi, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı başkanlığındaki heyet, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret ederek final hazırlıkları hakkında bilgilendirme yaptı. Kadınlar basketbolunun en önemli kupası için Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Organizasyon, Gaziantep'in spor kenti kimliğini pekiştiren önemli etkinliklerden biri olacak. Basketbol tutkunları tarihi derbinin Gaziantep'te oynanacak olmasından büyük heyecan duyuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Gaziantep’te Oynanacak

Gaziantep, Türkiye basketbolunun en prestijli organizasyonlarından 31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası finaline ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Tarfin ile Galatasaray Çağdaş Factoring arasında oynanacak dev derbi, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı başkanlığındaki heyet, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret ederek final organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sırasında Gaziantep'te basketbolun gelişimi ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi konuları ele alındı. Kadınlar basketbolunun en önemli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası finali, Gaziantep'e ayrı bir heyecan katıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki dev kulübün karşı karşıya geleceği müsabaka, hem şehir hem de Türkiye basketbolu için büyük önem taşıyor.

Final maçı, Gaziantep'in spor kenti kimliğini pekiştiren organizasyonlardan biri olacak. Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür edilirken, finalde mücadele edecek her iki takıma da başarılar dilendi. Basketbol tutkunları, tarihi derbinin Gaziantep'te oynanacak olmasından büyük memnuniyet duyuyor.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Fenerbahçe Fenerbahçe Tarfin Galatasaray Gaziantep
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