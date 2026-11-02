İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın final etabı olan Cumhuriyet Kupası'nın ödül töreni, Fişekhane'de düzenlenen görkemli bir törenle tamamlandı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Gezginci, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu katılım gösterdi.

Sezon boyunca yoğun rekabete sahne olan yarışlarda Cumhuriyet Kupası'nı Levent Peynirci yönetimindeki ENKA takımı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Engin Özgen yönetimindeki Unilever Sailing takımı ikinci, Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Kafkas Kestane Şekeri Hero Sailing ise üçüncü oldu. 2025 Trofesi genel klasmanında da ENKA birinciliği elde ederken, Unilever Sailing ikinci, Murat Yavuzcan yönetimindeki TSK Spor Gücü üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, törende yaptığı konuşmada sezon boyunca takım ruhunun en güzel örneklerini sergileyen sporcuları kutladı ve tüm yelkencilerin medyada geniş halk kitlelerine rol model olması hedefini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Türkiye'de yelken sporunun gelişmesine ve uluslararası arenada tanınmasına önemli katkılar sağlayan prestijli organizasyonlar arasında yer alıyor. Dört etaplık serinin son ayağı olan Cumhuriyet Kupası, hem profesyonel yelkenciler hem de yelken tutkunları için yılın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

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