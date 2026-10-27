Türk tenisinin yükselen yıldızı Ergi Kırkın, Singapur'da düzenlenen M15 turnuvasında tarihi bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaştı. Ankara Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) forması giyen milli tenisçimiz, turnuvanın final maçında Fransa'nın 1 numaralı seribaşı oyuncusu Maxime Janvier ile karşılaştı ve rakibini 2-0'lık net skorla mağlup ederek kupayı müzesine ekledi. Bu zafer, genç sporcunun uluslararası arenada gösterdiği istikrarlı yükselişin en önemli göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçti ve Türk tenisi adına gurur verici bir başarı oldu.

Final mücadelesinde etkileyici bir performans sergileyen Ergi Kırkın, ilk seti 6-3'lük rahat bir skorla kazanarak maçta psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. İkinci sette rakibinin direnişiyle karşılaşan milli tenisçimiz, kritik anlarda sergilediği soğukkanlılık ve üstün teknik yetenekleriyle seti 7-6 kazanmayı başardı. Özellikle tie-break'te gösterdiği konsantrasyon ve güçlü servis oyunu, maçın kaderini belirledi. Turnuva boyunca hiç set kaybetmeden finale yükselen Kırkın, bu performansıyla rakiplerine üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre bu şampiyonluk, Kırkın'ın profesyonel kariyerindeki 16. tekler şampiyonluğu olarak tarihe geçti ve genç sporcunun dünya sıralamalarında önemli bir sıçrama yapması bekleniyor. Federasyon yetkilileri, Kırkın'ın son bir yıldır gösterdiği istikrarlı performansın bu zaferle taçlandığını ve önümüzdeki dönemde daha büyük turnuvalara katılım için önemli bir kapı açıldığını belirtti. ATP sıralamalarında yapacağı ilerlemeyle birlikte, genç tenisçinin M25 ve hatta Challenger seviyesindeki turnuvalara katılma şansı artacak.

Singapur'da elde edilen bu gurur verici başarı, Türk tenisinin uluslararası platformdaki yükselişinin devam ettiğini gözler önüne serdi. ATDSK'nın sistematik altyapı çalışmaları ve genç yetenekleri keşfetme programının meyvelerini veren bu zafer, ülkemiz tenis sporuna yeni bir soluk getirdi. Kulübün antrenörleri ve teknik ekibi, Kırkın'ın fiziksel ve mental gelişimine odaklanarak onu uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir sporcu haline getirdi. Bu başarı, aynı zamanda Türkiye'deki genç tenisçilere ilham kaynağı olacak ve tenis sporuna olan ilgiyi artıracak nitelikte. Ergi Kırkın'ın gelecek turnuvalardaki performansı ve dünya sıralamalarındaki yükselişi tenis camiası tarafından büyük bir merakla takip edilecek.

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