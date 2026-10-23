Dünya Güreş Şampiyonası yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlıyor. Barys Arena'da 9 gün boyunca sürecek organizasyonda grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stil olmak üzere üç kategoride toplam 30 sıklette heyecan dorukta yaşanacak. Türkiye, şampiyonaya 30 milli sporcuyla katılarak tüm kategorilerde madalya mücadelesi verecek. Organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla 24 Ekim'de başlayacak ve 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Şampiyonada en büyük beklenti, Türk güreş tarihinin en başarılı sporcularından Rıza Kayaalp'ten geliyor. 130 kiloda mindere çıkacak olan Kayaalp, dünya şampiyonası tarihindeki 6. altın madalyasını kazanarak rekorunu daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Grekoromen stilde Ömer Halis Recep (55 kg), Enes Başar (60 kg), Kerem Kamal (63 kg), Murat Fırat (67 kg), Cengiz Arslan (72 kg), Ahmet Yılmaz (77 kg), Yüksel Sarıçiçek (82 kg), Ali Cengiz (87 kg) ve İbrahim Tığcı (97 kg) Türkiye'yi temsil edecek. Kadınlar kategorisinde Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil Kamal, Tuba Demir, Elvira Süleyman Kamaloğlu, Bediha Gün, Sevim Akbaş, Ayşe Erkan, Nesrin Baş, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Kadriye Aksoy Koçak madalya için ter dökecek.

Erkekler serbest stil kategorisinde ise Muhammet Karavuş (57 kg), Emrah Ormanoğlu (61 kg), Ahmet Duman (65 kg), Ferhat Kılıç (70 kg), Cüneyt Budak (74 kg), Okan Tahtacı (79 kg), İsmail Küçüksolak (86 kg), Fatih Altunbaş (92 kg), Alperen Tokgöz (97 kg) ve Hakan Büyükçıngıl (125 kg) Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele edecek. Müsabakalar grekoromen stilde 24-27 Ekim, kadınlarda 27-30 Ekim, serbest stilde ise 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk gün 55, 60, 77 ve 82 kilo kategorilerinde elemeler, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları yapılacak. Kazakistan'ın 2019'dan sonra ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyon, dünya güreş camiası için büyük önem taşıyor.

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