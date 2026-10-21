Kahramanmaraş'ta amatör sporların yeni sezonu, Büyükşehir Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen kapsamlı bir programla açıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sezon açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 6 Şubat 2023 depremlerinin derin izlerini taşıyan kentte, spor camiası yeniden bir araya gelerek gelecek sezona umutla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, depremde hayatını kaybeden spor camiası mensuplarını anarak, amatör spor kulüplerine sağlanan desteğin önemine vurgu yaptı. Geçen yıl 4 milyon lira nakdi destek sağlanan kulüplere bu yıl toplamda 15 milyon lira destek verileceğini açıklayan Görgel, Kahramanmaraş'ı her branşta gelişen, gençlerine imkan sunan ve yetiştirdiği sporcularla Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren bir şehir haline getirme hedeflerini paylaştı. Çocukların mahallelerinde spor yapabildiği, gençlerin modern tesislerde kendilerini geliştirebildiği ve amatör kulüplerin güçlü imkanlarla mücadele edebildiği bir Kahramanmaraş vizyonu ortaya koydu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, amatör sporun çocuklara mücadele etmeyi, takım ruhunu, dostluğu ve mütevazı olmayı öğrettiğini vurgulayarak, amatör spor kulüplerini çocukların ve gençlerin hayatına dokunan gönül elçileri olarak nitelendirdi. Program kapsamında Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımlarının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı ve TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan moderatörlüğünde "Spor Şehri Kahramanmaraş" paneli düzenlendi. Panelde eski futbolcular Tanju Çolak, Mehmet Özdilek ve İbrahim Yattara konuşmacı olarak yer alırken, programa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, milli sporcu Sevilay Öztürk ile çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı.

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