Osmangazi Köprüsü’nde Cumhuriyet Koşusu Yapılacak

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkusu Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak dev koşu etkinliğiyle taçlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yalova Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi'nin ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu" 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Her yaştan koşucu ve vatandaşın katılabileceği bu özel organizasyon, Türkiye'nin en uzun asma köprüsü üzerinde yapılacak ilk büyük koşu etkinliği olma özelliği taşıyor.

Organizasyon kapsamında iki farklı kategori düzenleniyor: 10 kilometrelik elit koşusu ve 5 kilometrelik halk koşusu. Elit koşu saat 10.00'da, halk koşusu ise 10.05'te start alacak. Kadın ve erkek kategorilerinin ayrı ayrı değerlendirileceği yarışlarda toplam 430 bin lira para ödülü dağıtılacak. 10 kilometrelik koşuda birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin, dördüncüye 35 bin ve beşinciye 30 bin lira verilecek. 5 kilometrelik halk koşusunda ise sırasıyla 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin ve 6 bin lira ödüller kazananları bekliyor.

Katılmak isteyenler osmangazicumhuriyetkosusu.com internet sitesi üzerinden 28 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'a kadar başvuru yapabilecek. Her yıl yerli ve yabancı binlerce sporcuyu ağırlayan bu prestijli organizasyon, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturuyor. Ödül töreni saat 12.30'da gerçekleştirilecek ve kazananlar kupalarını alacak.

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